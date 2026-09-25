Energy Expo 2026: Prosumatorii au ajutat în „mod activ” România pe timpul crizei energetice. „Au livrat energie în sistem”

George Achim, CEO-ul unei companii importatoare de soluții fotovoltaice, la Energy Expo 2026. Foto: Captură Antena 3 CNN

Energia și tehnologia sunt în prim-plan la București. Peste 350 de expozanți din 28 de țări sunt prezenți la Energy Expo 2026, evenimentul care reunește companii, specialiști și investitori din industria energiei. Aici sunt prezentate cele mai noi soluții pentru stocare, eficiență și consumul de energie. George Achim, CEO-ul unei companii importatoare de soluții fotovoltaice, a felicitat prosumatorii pentru că au ajutat România „în mod activ” pe timpul crizei energetice.

Energy Expo 2026 este deschis până mâine, iar la eveniment se va vorbi despre modul în care evoluează sectorul energetic, în contextul în care se schimbă la nivel global regulile jocului, dar și despre criza energetică prin care trece România și cum schimbă această criză percepția consumatorilor, dar și a autorităților.

Ioana Ciobanu, reporter Antena 3 CNN: Vorbeam despre baterii ceva mai devreme cu dumneavoastră, și asta pentru că, în paralel, avem un program pe care urmează să îl lanseze statul tocmai pentru aceste baterii, în contextul în care România are o mare problemă legată de stocarea energiei pe care o produce după-amiaza.

George Achim: În primul rând, aș vrea să felicit prosumatorii. Ei cresc de la an la an și acum suntem aproape de 400.000. Este o mândrie pentru noi, ca țară, că persoanele fizice au dat trendul în energia fotovoltaică. Și, apropo de asta, am o completare vizavi de criză: ei chiar au ajutat în mod activ, au fost operatori cărora le-au răspuns pozitiv la solicitarea de a furniza energie în rețea pe timp de seară. Și atunci, gospodarii solari, ca să le zic așa, au livrat energie în sistem într-o situație de criză, și ăsta e un lucru foarte bun.

Apropo de asta, noul program Casa Verde este un mix un pic mai diferit de ceea ce am învățat până acum în celelalte programe, în sensul că acum vorbim de punctaj, avem 100 de puncte pe care este recomandat să le atingem, și apoi mai avem și o contribuție proprie, care, la fel, cântărește destul de mult în acest punctaj. Iar după calculele noastre, ca să obții 100 de puncte astăzi, trebuie să ai o baterie de capacitate minimă de 20 de kilowați și o contribuție proprie de 62,5%.

Ioana Ciobanu: O baterie de 20 de kilowați. Au și apărut în piață astfel de baterii?

George Achim: Da. Culmea că s-au sincronizat foarte bine. Oricum, tehnologia, cum spuneam și mai devreme, avansează, prețul scade per kilowatt și crește și capacitatea pe care o furnizează unitatea compactă. Deci acum suntem pe la 20 de kilowați într-o singură unitate compactă.

Ioana Ciobanu: Credeți că această condiție, o capacitate mai mare a bateriei, e văzută de statul român ca o soluție pentru a avea mai multe capacități de stocare?

George Achim: Da, aici statul a gândit-o pe mai multe flancuri, ca să spun așa. Una este că nu mai finanțează 100% și atunci economisește o parte din buget, iar a doua este că această capacitate, fiind condiționată indirect, pentru că tu, ca să obții 50 de puncte din cele 100 pe principiul bateriei, trebuie să ai minim 20 de kilowați. Crescându-ți capacitatea, s-ar putea să nu folosești seara toți cei 20 de kilowați și să ai un surplus pe care totuși să-l dai și în rețea, benevol, fără să fii solicitat de cineva pentru asta