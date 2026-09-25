Românii folosesc AI-ul de 5 ori mai mult în viaţa privată decât la muncă. Ocupăm ultimul loc în UE la aplicarea tehnologiei în companii

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Majoritatea românilor (83%) apelează la Inteligenţa Artificială (AI), însă doar 15,4% o utilizează la locul de muncă, reiese dintr-o analiză prezentată, vineri, la o conferinţă de specialitate, de CES Institute şi preluată de Agerpres.

Conform datelor centralizate, cu toate acestea, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană (UE) la utilizarea AI în companii, în condiţiile în care 5,2% dintre firmele cu cel puţin zece angajaţi o folosesc, faţă de 20%, la nivel european.

În acelaşi timp, 22% dintre angajaţi întreabă mai întâi AI când nu ştiu cum să rezolve o sarcină profesională, iar 27% înţeleg că tehnologia le va transforma munca, dar nu ştiu cum să se pregătească.

Cum schimbă AI job-urile

Pe fondul acestor rezultatele, Mohammed Benzakour, specialist în transformare organizaţională şi adopţia AI, a vorbit la Bucureşti despre impactul AI asupra muncii şi a proceselor decizionale din organizaţii.

De asemenea, Adrian-Victor Vevera, director general al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI Bucureşti), a prezentat oportunităţile pe care RO AI Factory, prima infrastructură naţională dedicată inteligenţei artificiale, le poate crea pentru companii şi pentru ecosistemul de cercetare şi inovare.

Cei doi specialişti au participat la dezbaterea "Human-Led, AI-Enabled: A Necessary Conversation", organizată de CES AI Institute în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară "Carol I", în cadrul seriei de evenimente găzduite de Festivalul Strada de C'Arte.

CES AI Institute este platforma dezvoltată de Bucharest Center for Economy & Society (CES Bucharest), dedicată înţelegerii şi utilizării inteligenţei artificiale în activitatea profesională.