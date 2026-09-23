World Class organizează o nouă ediție BeHealthy Festival. Peste 6.500 de oameni s-au înscris deja

Evenimentul a ajuns la cea de-a 13-a ediție. Foto: FB / World Class

World Class organizează sâmbătă, 26 septembrie, o nouă ediție a BeHealthy Festival, la Biblioteca Națională a României din București. Evenimentul a ajuns la cea de-a 13-a ediție și reunește, într-o singură zi, activități sportive, clase de fitness și momente dedicate întregii familii.

Horațiu Dumitrescu, product manager la World Class România, a vorbit în platoul Știrilor Antena 3 CNN despre noutățile pregătite pentru ediția din acest an și despre numărul record de participanți înscriși până acum.

„În primul rând, noutatea cea mai mare este că avem peste 6.500 de oameni înscriși deja în festival, ceea ce este un record al nostru. Și încă mai este loc, pentru că sunt foarte mulți vizitatori pe care i-am primit anul trecut venind din stradă și care au putut participa la activități.

Deci, ce avem nou față de ediția precedentă? Avem două concepte noi pe care le lansăm. În fiecare an vrem să aducem publicului nostru, care vine la clase și care ne vizitează, concepte noi. Asta este o muncă a echipei interne pe care o facem an de an.

Astfel, venim acum cu două concepte noi, Tabata și CorleB, care au fost intens dezvoltate în ultimul an, pentru că nu este chiar ușor să dezvolți un concept”, a explicat Horațiu Dumitrescu.

Peste 1500 de copii înscriși la cursă

O altă atracție a festivalului este cursa dedicată copiilor. Peste 1.500 de copii s-au înscris deja, iar organizatorii spun că evenimentul a devenit, după primele ediții, o tradiție pentru familiile care participă la BeHealthy Festival.

„Iarăși, cursa de copii. Mulți copii. Avem peste 1.500 de copii înscriși la cursă. Este o cursă foarte faină.

Am insistat mult de tot, ani de zile, să organizăm acest eveniment cu cursa de copii și ne-a reușit foarte bine în ultimii trei ani. A fost o premieră acum trei ani, acum deja este ceva consacrat. Copiii vin însoțiți de părinți și o să fie o cursă foarte faină, pentru că este un traseu foarte interesant pe care l-am pregătit”, a declarat reprezentantul World Class România.

Festivalul va avea trei scene, una dedicată copiilor și două pentru activitățile adulților. Programul include clase de fitness, yoga, pilates, cycling, dans, body combat și zumba.

Nouă ore de cycling

Una dintre principalele atracții este maratonul de cycling, care se va desfășura timp de nouă ore. Potrivit organizatorilor, există participanți care s-au înscris pentru întregul maraton.

„Trei scene, unde avem activități super pline: scena copiilor și două scene pentru activitățile adulților. Avem un maraton de cycling. Avem nouă ore de cycling. Chiar sunt oameni care se înscriu la nouă ore. Sunt clienții noștri vechi, oamenii care apreciază enorm de mult acest concept de lucru și care este unul dintre driverele noastre în World Class”, a mai spus Horațiu Dumitrescu.

Intrarea este liberă

Intrarea la BeHealthy Festival este liberă, iar cei care vor să participe se pot înscrie pe site-ul World Class. Organizatorii spun că și cei care ajung direct la eveniment vor putea lua parte la activități, în limita locurilor disponibile.

„Dacă cineva vrea să participe la eveniment, trebuie doar să intre pe site-ul World Class și acolo găsește toate detaliile. Chiar dacă vin oameni la fața locului, cu siguranță mai putem găsi loc și pentru ei, să îi putem primi în rândul nostru.

Pentru că este o comunitate atât de faină și lumea a înțeles în ultima perioadă că această investiție în propria sănătate, pentru că până la urmă asta este, la sfârșitul unei clase pleci cu un alt zâmbet, cu o altă stare de bine pe care nu ți-o dă orice fel de activitate.

Tot ceea ce facem, facem cumpătat. Fiecare ținem cont de nivelul fiecăruia dintre participanții la clasele noastre, astfel că toată lumea este foarte în siguranță alături de noi”, a explicat acesta.

Evenimentul începe la ora 9:00

Evenimentul începe la ora 9:00, însă echipa de organizare va fi prezentă încă de la primele ore ale dimineții pentru pregătirea tuturor zonelor.

„Evenimentul începe la ora 9:00. Noi suntem acolo de la ora 5-6 dimineața, unde organizăm ultimele set-up-uri pentru fiecare scenă în parte, iar de la ora 9:00 se deschide «balul», ca să spun așa.

La ora 10:00 începem maratonul de cycling. Lăsăm prima oră pentru clasele de body & mind, avem yoga și pilates în primă fază, după care începe, să spun așa, nebunia și energia. O să fie chiar o oază de energie foarte faină în mijlocul Bucureștiului”, a concluzionat Horațiu Dumitrescu.