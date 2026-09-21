Cu ce se poate cumula pensia de urmaș. Ce se întâmplă dacă ai dreptul și la pensie proprie

Cu ce se poate cumula pensia de urmaș. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Pensia de urmaș este un drept acordat anumitor membri ai familiei unei persoane decedate care beneficia de pensie sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii. În România, acordarea și plata acestui tip de pensie sunt reglementate de legislația privind sistemul public de pensii. Dar pensia de urmaș se poate cumula cu pensia proprie? Este o întrebare al cărei răspuns trebuie să-l cunoască toți cei aflați în situația de a întocmi documentația pentru Casa de Pensii, pentru a-și securiza veniturile.

Pensia de urmaș nu se poate cumula cu pensia proprie

Potrivit reglementărilor în vigoare privind sistemului public de pensii, o persoană care îndeplinește condițiile pentru acordarea pensiei de urmaș și are, în același timp, dreptul la o pensie proprie nu poate încasa ambele pensii.

În situația în care soțul supraviețuitor are dreptul atât la pensie proprie, cât și la pensie de urmaș, acesta trebuie să opteze pentru pensia cea mai avantajoasă.

Prin urmare, dacă o persoană primește deja o pensie pentru limită de vârstă și dobândește ulterior dreptul la pensie de urmaș, cele două drepturi nu sunt plătite simultan. Beneficiarul va putea primi dreptul de pensie pe care îl consideră mai avantajos, cu respectarea condițiilor legale.

Este important de precizat că pensia de urmaș nu trebuie confundată cu alte forme de sprijin acordate familiei unei persoane decedate. Condițiile de acordare, cuantumul și durata plății pot varia în funcție de categoria beneficiarului și de situația acestuia.

Cu ce se poate cumula pensia de urmaș

Faptul că pensia de urmaș nu se cumulează cu pensia proprie nu înseamnă că beneficiarul nu poate avea și alte venituri. În funcție de tipul venitului și de statutul persoanei, pensia de urmaș poate fi cumulată cu anumite venituri, inclusiv cu venituri provenite din activități profesionale, în condițiile stabilite de legislația privind sistemul public de pensii.

Astfel, soțul supraviețuitor poate beneficia de pensie de urmaș dacă veniturile lunare din salarii sau activități independente nu depășesc salariul minim brut pe economie.

Trebuie făcută diferența între cumulul pensiei de urmaș cu alte venituri și cumulul cu o altă pensie. Faptul că anumite venituri salariale pot fi obținute concomitent cu pensia nu înseamnă că două pensii din sistemul public pot fi plătite simultan.

Pentru a evita situațiile în care un drept este suspendat sau modificat, beneficiarul trebuie să verifice prevederile legale aplicabile exact situației sale. În cazul în care apar modificări ale veniturilor, ale statutului profesional sau ale condițiilor care au stat la baza acordării pensiei de urmaș, poate fi necesară informarea casei teritoriale de pensii.

Prin urmare, pensia de urmaș și pensia proprie nu se cumulează, iar persoana care are dreptul la ambele trebuie să opteze pentru dreptul mai avantajos. În schimb, pensia de urmaș poate fi cumulată, în condițiile legii, cu anumite venituri, inclusiv venituri din activități profesionale.