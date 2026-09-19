Alocația pentru copiii care au împlinit 18 ani. În ce condiții mai primesc bani tinerii majori

Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani tinerilor care urmează cursurile liceale sau profesionale, organizate în condițiile legii. Foto: Hepta

Alocația de stat nu se oprește automat atunci când un copil trece peste vârsta de 18 ani. În anumite condiții, tinerii majori pot primi în continuare acest sprijin financiar până la terminarea studiilor sau, în cazul tinerilor cu handicap, până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

Ce copii peste 18 ani primesc alocație

Potrivit ANPIS, alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani tinerilor care urmează cursurile liceale sau profesionale, organizate în condițiile legii. Plata continuă până la terminarea studiilor.

Există o regulă specială pentru tinerii cu handicap. Aceștia pot primi alocația dacă urmează o formă de învățământ preuniversitar prevăzută de lege, însă plata nu poate continua după împlinirea vârstei de 26 de ani.

De alocație pot beneficia și tinerii cetățeni români care studiază în statele membre ale Uniunii Europene, dacă prezintă documentele justificative prevăzute de legislație.

Pentru menținerea sau reluarea plății după împlinirea vârstei de 18 ani sunt necesare documente care să dovedească faptul că tânărul este în continuare elev. Printre acestea se numără adeverința eliberată de unitatea de învățământ și copia actului de identitate. În funcție de situație, poate fi necesar și un extras de cont.

Documentele sunt depuse la secretariatul unității de învățământ, de unde sunt transmise inspectoratului școlar și, ulterior, agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială.

Când se oprește plata alocației pentru tinerii majori

Plata alocației continuă atât timp cât sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, respectiv până la terminarea cursurilor liceale sau profesionale.

O situație importantă este cea a tinerilor care repetă anul școlar. Aceștia nu mai beneficiază de alocație pentru perioada în care repetă anul, cu excepția cazurilor în care repetarea este determinată de motive medicale și este justificată prin documente.

Inspectoratele școlare transmit anual către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială situația elevilor care au împlinit 18 ani și continuă studiile. Conform normelor de aplicare a Legii nr. 61/1993, această situație trebuie transmisă până la data de 1 octombrie și include datele necesare pentru identificarea tânărului și a unității de învățământ.

Pe baza acestor informații, agențiile teritoriale actualizează situația beneficiarilor și mențin plata alocației pentru tinerii majori care îndeplinesc condițiile legale.

Ce sumă primesc tinerii după 18 ani

Tinerii care continuă să primească alocația după împlinirea vârstei de 18 ani beneficiază de aceeași alocație de stat prevăzută de lege pentru categoria lor de vârstă. Împlinirea vârstei de 18 ani nu înseamnă, în sine, pierderea dreptului la alocație dacă tânărul continuă studiile în condițiile prevăzute de legislație.

Așadar, aceștia primesc în 2026 o alocație de stat în valoare de 292 de lei pe lună . Această sumă este aceeași cu cea acordată copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani.