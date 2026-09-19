Peste un miliard de lei pentru compensarea energiei. Cine beneficiază de schema de sprijin

Ministerul Finanțelor suplimentează bugetul cu peste 1 miliard de lei. Sursa foto: Getty Images

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avizat suplimentarea limitei de cheltuieli a Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale cu 1,058 miliarde de lei, pentru asigurarea plăţilor care trebuie efectuate în luna septembrie 2026, a anunţat sâmbătă Ministerul Finanţelor.



Potrivit sursei citate, cea mai mare parte a sumei, respectiv 1,03 miliarde de lei, este destinată Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru plata integrală a sumelor aferente compensării consumului de energie electrică şi gaze naturale.



Prin această suplimentare, Ministerul Finanţelor asigură resursele necesare pentru continuarea decontărilor către furnizorii de energie, astfel încât mecanismul de compensare prevăzut de legislaţia în vigoare să poată funcţiona fără blocaje.



"Decontările către furnizorii de energie nu s-au realizat în ritmul necesar, iar acumularea acestor obligaţii a devenit una dintre problemele pe care statul trebuie să le corecteze. Ministerul Finanţelor nu gestionează direct aceste decontări, însă prin modificările legislative pe care le-am susţinut în acest an şi prin asigurarea resurselor bugetare necesare creăm condiţiile pentru accelerarea plăţilor şi recuperarea întârzierilor acumulate.



Aceste întârzieri nu rămân fără efecte în economie. Ele pun presiune pe lichiditatea companiilor, le afectează capacitatea de finanţare şi de investiţii şi, atunci când se acumulează, ajung să frâneze activitatea economică. Nu putem cere mediului privat să susţină creşterea, în timp ce statul îi blochează lichiditatea prin propriile obligaţii neachitate la timp", a declarat Alexandru Nazare, citat în comunicat.



Limita de cheltuieli pentru luna septembrie a fost actualizată la 1,03 miliarde de lei, în contextul în care legislaţia prevede majorarea de la 40% la 60% a procentului sumelor decontate furnizorilor la depunerea cererilor, precum şi plata diferenţei de 20% pentru cererile pentru care fusese achitat anterior 40% din valoarea solicitată.



Suplimentarea aprobată include, de asemenea, 28,964 milioane de lei pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi. Fondurile sunt necesare pentru plata unor drepturi privind transportul interurban acordate persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi pentru evitarea acumulării de penalităţi, se mai arată în document.



"Statul trebuie să fie mult mai atent atunci când îşi asumă noi scheme şi noi cheltuieli. Nu mai putem construi mecanisme pe care nu ni le permitem sau pe care nu le putem finanţa predictibil. Trebuie să lăsăm cât mai multă lichiditate în economie, acolo unde poate finanţa investiţii, locuri de muncă şi dezvoltare, şi să reducem presiunea pe care statul o pune asupra resurselor disponibile pentru sectorul privat.



Pe măsură ce consolidarea fiscală îşi produce efectele, iar costurile de finanţare se reduc, economia va avea condiţii mai bune pentru a reveni la un ritm sănătos de creştere. Rolul nostru este să reconstruim această încredere: un stat care îşi plăteşte obligaţiile, nu promite mai mult decât poate finanţa şi creează spaţiu pentru ca economia privată să crească", a subliniat Alexandru Nazare.



Ministerul Finanţelor continuă să urmărească riguros execuţia bugetară şi să asigure, în limita resurselor disponibile si a legislaţiei in vigoare, finanţarea obligaţiilor prioritare ale statului, cu menţinerea disciplinei necesare pentru atingerea ţintelor fiscal-bugetare, precizează sursa citată.