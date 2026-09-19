Asistentul AI al unei bănci din România l-a făcut "idiot" pe un client. Banca: "A preluat partea rea a comportamentului uman"

Asistentul AI al unei bănci din România l-a făcut "idiot" pe un client. FOTO: Facebook Libra Bank

Un client al Libra Internet Bank a reclamat că asistentul AI Lia, al băncii, l-a făcut "idiot" în timpul conversației avute cu chatbot-ul. Banca a reacționat printr-un mesaj pe Facebook în care a susținut că agenții AI pot să copieze limbajul de la oameni și că, după acest caz, a implementat interdicții suplimentare pentru chatbot.

Clientul băncii a postat, joi, conversația avută cu chatbotul Lia.

"Salutare! Azi am încercat să discut cu “Lia” Ai-ul de la Libra Internet Bank SA. După lungi discuții care nu au dus la nimic bun i-am zis ca “îmi pierd vremea cu tine”. A venit imediat un răspuns fără multe cugetări. Am stat puțin uimit și am început să râd ulterior. Am zis ca nu ma pot abține să nu-l împărtășesc cu voi. După un asemenea mesaj mă gândesc serios dacă să rămân client sau nu? Oricum nu mai sunt ce au fost! Aș vrea să știu care ar fi reacția voastră?", a povestit clientul pentru Economedia.

În replică, Libra Internet Bank a afirmat că agenții AI pot copia limbajul de la oameni, în anumite situații. Banca a anunțat că a implementat interdicții suplimentare pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.

"Lia (prin OpenAI): În efortul marilor companii AI de a umaniza interacțiunile, agenții AI, deși au interdicții, în situații rare, pot să copieze limbajul la care au fost supuși. Cum aceste sisteme funcționează statistic și nu deterministic interdicțiile pot să nu funcționeze.

Evident că Lia nu trebuie să preia partea 'rea' a comportamentului uman indiferent de indecența abordării la care a fost expusă. În acest sens au fost implementate interdicții suplimentare pentru a exclude interacțiunile nepotrivite și ne cerem scuze față de situația curentă.

Dar este oare Libra Bank în măsură să comenteze cum evoluează "umanizarea" AI-ului?", a comunicat banca într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit informațiilor postate pe site-ul băncii, Lia este asistentul virtual Libra Bank, bazat pe inteligență artificială, care răspunde la întrebări legate de carduri, conturi, economii, depozite, credite.