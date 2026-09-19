Motorina s-a scumpit din nou în România, iar benzina se apropie de pragul de 10 lei/litru. Preţuri la carburanţi sâmbătă, 19 septembrie

Motorina s-a scumpit din nou în România. Sursa foto: Profimedia Images

Carburanţii care se vând la pompă, în România, înregistrează în continuare preţuri foarte mari. Sâmbătă, 19 septembrie, motorina s-a scumpit din noi. La unele staţii din Bucureşti carburantul diesel costă 10,73 lei/litru. Acelaşi preţ îl găsim şi la Iaşi sau Constanţa. Iar benzina se apropie şi ea de pragul de 10 lei/litru. În majoritatea oraşelor mari din ţară, benzina se comercializează, în general, cu 9,93 lei/litru, notează Peco Online.

Un litru de GPL a ajuns, în medie, la nivel naţional, la preţul de 4,7 lei/litru.

Reducerea accizei la motorină, prelungită până la 30 septembrie

Ministerul Finanţelor a prelungit reducerea de 25% a accizei la motorină pentru perioada 16 – 30 septembrie. Decizia vine în condiţiile în care preţul motorinei a trecut de 10,5 lei/l în toate staţiile.

Conform MF, decizia a fost luată în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026. privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuţiei de solidaritate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de protecţie a economiei, populaţiei şi de funcţionare a pieţei energiei.

Reducerea de 25% reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă. Măsura urmăreşte limitarea efectului de propagare în lanţ a costurilor cu carburanţii, care au impact direct asupra costurilor din economie şi asupra preţurilor bunurilor de consum.

Intervenţia urmăreşte limitarea efectului de propagare în lanţ al costurilor cu carburanţii, în special în transport şi logistică, cu impact direct asupra costurilor din economie şi asupra preţurilor bunurilor de consum.