A ajuns la spital cu dureri groaznice. Medicii i-au găsit în abdomen un obiect pe care îl avea în organism de 20 de ani

2 minute de citit Publicat la 08:00 19 Sep 2026 Modificat la 08:18 19 Sep 2026

Pacientul înghițise accidental un termometru cu mercur când avea doar 12 ani. Foto: Getty Images

Un bărbat de 32 de ani din China a ajuns la spital din cauza unor dureri abdominale, fără să se aștepte ca investigațiile să scoată la iveală un obiect pe care îl avea în corp de aproximativ două decenii, potrivit marca.com.

Pacientul, identificat drept Wang, înghițise accidental un termometru cu mercur când avea doar 12 ani. De teamă să nu fie certat, nu le-a spus părinților ce se întâmplase. Pentru că nu a avut probleme importante imediat după incident, în timp a uitat complet de episod.

Douăzeci de ani mai târziu, obiectul era încă în organismul său.

Ce au descoperit medicii în abdomenul bărbatului

Wang s-a prezentat la Spitalul Afiliat Universității Medicale din Wenzhou, provincia Zhejiang, după ce a început să aibă dureri abdominale.

Investigațiile au arătat prezența unui corp străin în duoden, prima porțiune a intestinului subțire. Imaginile medicale au arătat că obiectul era un termometru cu mercur.

În acel moment, bărbatul și-a amintit incidentul din copilărie. Cu aproximativ 20 de ani în urmă, înghițise accidental termometrul, însă frica de reacția părinților l-a făcut să păstreze secretul.

Faptul că nu avusese simptome grave după incident l-a făcut să creadă, în cele din urmă, că episodul era de domeniul trecutului.

Termometrul putea provoca o perforație intestinală

Descoperirea nu era însă doar o curiozitate medicală.

Medicii au constatat că unul dintre capetele termometrului apăsa direct pe peretele intestinal. În aceste condiții, exista riscul ca acesta să provoace o perforație și, implicit, o hemoragie internă gravă.

Prezența mercurului reprezenta un alt motiv de îngrijorare. Dacă termometrul de sticlă s-ar fi spart, mercurul s-ar fi putut elibera în organism.

Specialiștii au decis să îl îndepărteze, iar procedura a fost efectuată cu mare atenție. Extracția a durat aproximativ 20 de minute.

Termometrul a fost scos aproape intact, după ce a rămas în corpul bărbatului timp de aproximativ 20 de ani. Doar marcajele de măsurare se deterioraseră în timp.

Cum poate rămâne un obiect în organism timp de două decenii

Cazul este neobișnuit și pentru că bărbatul a putut trăi ani întregi fără să știe că termometrul se afla încă în organismul său.

În mod normal, obiectele înghițite accidental traversează tubul digestiv și sunt eliminate. Totuși, anumite corpuri străine se pot bloca în organism și pot provoca, în timp, complicații.

Nu este singurul caz de acest fel. În 2026, un caz publicat în American Journal of Case Reports a descris un bărbat care avea un obiect de 18 centimetri în aparatul digestiv: era o periuță de dinți pe care o înghițise accidental cu aproximativ 20 de ani înainte.