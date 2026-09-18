Cursa spațială se încinge în Europa. Ce țară câștigă la capitolul sateliți și cine bagă cele mai multe miliarde

3 minute de citit Publicat la 23:45 18 Sep 2026 Modificat la 23:45 18 Sep 2026

Statele UE investesc în prezent puțin peste 0,04% din PIB în domeniul spațial. Foto: Gettty Images

Considerată mult timp o nișă, economia spațială a devenit între timp o industrie matură și importantă, care susține inovația, politicile publice și o serie întreagă de servicii în Europa și nu numai. Statele UE investesc în prezent puțin peste 0,04% din PIB în domeniul spațial, dar unele țări avansează mult mai repede decât altele, scrie Euronews.

În ceea ce privește proiectele spațiale civile, Italia cheltuiește acum, raportat la PIB, mai mult decât orice altă țară europeană, cu excepția Luxemburgului. Roma a depășit Franța după o creștere importantă a investițiilor în ultimii 15 ani.

Cel mai recent raport al OECD, „Space Economy at a Glance”, arată că economia spațială a Italiei „este acum un ecosistem industrial și digital strategic, cu valoare ridicată, comparabil cu nișele specializate din industria aerospațială, electronică, telecomunicații, software și inginerie avansată”, cu o producție estimată la 8 milioane de euro.

Și Japonia și-a dublat bugetul, devenind țara OECD care cheltuiește cel mai mult pentru spațiu raportat la PIB.

O altă creștere spectaculoasă, deși de la un nivel mai redus, a avut loc în Luxemburg, care și-a triplat bugetul din 2010.

Dacă ne uităm însă la investițiile publice totale, Franța și Germania sunt principalele puteri spațiale ale Europei, potrivit noilor date OECD.

În 2025, cele două țări au alocat pentru proiecte spațiale civile aproximativ 2,4 miliarde, respectiv 2,5 miliarde de euro. Italia a urmat cu aproximativ 2 miliarde.

Activitățile finanțate din bugetele publice pentru spațiu diferă mult de la o țară la alta. Banii pot merge, de exemplu, către construirea și operarea infrastructurii spațiale, folosirea datelor și semnalelor transmise prin satelit, echipamente sau cercetare și dezvoltare.

Spațiul militar: Germania se pregătește să devină cel mai mare investitor din Europa

Franța și Italia investesc mult și în cercetare. În 2024, domeniul spațial a reprezentat 14% din fondurile publice pentru cercetare și dezvoltare civilă în fiecare dintre cele două țări.

Este mai mult decât dublul mediei OECD, de 6,3%.

La capitolul militar însă, situația arată diferit. În paralel cu planurile de a construi cea mai puternică armată din Europa, Germania este de departe țara care pregătește cele mai mari investiții.

OECD arată că cererea publică din domeniul spațial este influențată tot mai mult de nevoile de apărare și securitate, chiar dacă comparațiile sunt dificile, pentru că multe dintre programe sunt clasificate sau au utilizare dublă, civilă și militară.

Berlinul intenționează să investească 35 de miliarde de euro până în 2030 în capabilități spațiale pentru apărare. Suma este mult peste cea anunțată de Franța, care a alocat aproximativ 10,6 miliarde de euro pentru perioada 2024-2030.

În 2025, aproximativ 25% din cheltuielile guvernului francez pentru spațiu au avut legătură cu apărarea.

Pentru comparație, în Statele Unite ponderea a fost anul trecut de 46,3%.

În cazul Chinei, raportul spune că este „deosebit de dificil” de estimat cât cheltuiește Beijingul, pentru că activitățile civile, comerciale și militare sunt strâns legate în sistemul chinez de cooperare militar-civilă.

Estimările disponibile sugerează că China ar putea fi al doilea cel mai mare investitor public în spațiu din lume, dar OECD avertizează că cifrele sunt doar orientative.

Sateliți: Marea Britanie este mult înaintea Europei, ajutată de piața navigației

Franța are, totuși, o flotă importantă de sateliți. Potrivit raportului, are 104 sateliți, față de 80 ai Italiei și 65 ai Germaniei.

Cea mai mare flotă din Europa aparține însă Marii Britanii, care avea 757 de sateliți pe orbită în luna iunie.

Industria spațială joacă deja un rol important în economia britanică. În 2022, aceasta susținea aproximativ 18% din PIB-ul non-financiar al Regatului Unit, față de 16% în 2021.

„Cea mai mare contribuție estimată a venit din industriile care se bazează pe servicii de poziționare, navigație și sincronizare furnizate de sateliții de navigație, la 14% din PIB, urmate de industriile susținute de serviciile satelitare meteorologice, la 11%, și de comunicațiile prin satelit și serviciile de observare a Pământului, fiecare susținând aproximativ 7% din PIB”, arată raportul.

Marea majoritate a sateliților britanici, aproximativ 98%, aparțin sectorului privat.

Iar aici apare una dintre cele mai mari vulnerabilități ale Europei.

Continentul are companii private importante în domeniul spațial, dar, la nivel global, diferența față de Statele Unite rămâne uriașă.

În 2025, doar aproximativ 12,8% din investițiile private globale în domeniul spațial au mers către companii sau proiecte europene. În Statele Unite au ajuns 67%.

Diferența este și mai mare la lansările de sateliți. Anul trecut, Statele Unite au încercat 181 de lansări orbitale. Europa a avut doar opt. China, în schimb, a ajuns la 92.