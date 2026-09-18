Câștigătorul unui premiu de 1 milion de lire este de negăsit. Loteria face apel către oameni să-și verifice biletele

1 minut de citit Publicat la 12:36 18 Sep 2026 Modificat la 12:36 18 Sep 2026

Cei care nu mai sunt în posesia biletului pot depune în continuare o cerere / FOTO: Getty Images

Câștigătorul unui premiu de 1 milion de lire sterline este de negăsit, iar Loteria Națională din Marea Britanie îi îndeamnă pe britanici să-și verifice biletele. Persoanele care nu mai sunt în posesia biletului pot depune o cerere, scrie The Sun.

Extragerea a avut loc în data de 19 august, numerele câștigătoare fiind 4, 8, 10, 17, 23 și 28, iar bila bonus a fost 16.

Potrivit loteriei, norocosul jucător nu a mers până în prezent să-și revendice premiul.

Astfel, Loteria Națională din Marea Britanie i-a îndemnat pe britanici să-și verifice biletele.

Cei care nu mai sunt în posesia biletului pot depune în continuare o cerere la Allwyn, operatorul Loteriei Naționale, însă aceasta trebuie făcută în termen de 30 de zile de la extragere, adică până vineri, 18 septembrie.

„Imaginați-vă că descoperiți că un bilet cumpărat cu câteva săptămâni în urmă valorează o sumă de șapte cifre. Exact acest lucru i s-ar putea întâmpla unui jucător Lotto din districtul londonez Richmond”, a declarat Toby Moxham, directorul serviciului pentru câștigători din cadrul Allwyn.

Acesta a mai adăugat că are încredere că jucătorul va fi găsit curând.

„Vorbiți cu prietenii, familia, colegii și vecinii – credem că putem găsi câștigătorul dispărut, dar avem nevoie de ajutorul publicului”, a mai adăugat el.

Potrivit loteriei, cei care au păstrat biletul câștigător au însă timp până la 15 februarie 2027 pentru a revendica suma.