A cerșit și a dormit în case părăsite, apoi și-a deschis propriul restaurant. Povestea uimitoare a lui Nicolai Tand

Drumul spre succes nu a fost unul ușor, iar munca a făcut diferența. Foto: Antena 3 CNN

Zeci de antreprenori au participat la cea de-a patra ediție a conferinței Intelligent Money Academy, organizată la Baia Mare, și au ascultat poveștile de viață și de succes ale unor nume cunoscute. Nicolai Tand, unul dintre cei mai apreciați chefi din România, a povestit cum a ajuns dintr-un sat din Maramureș la propriul restaurant de succes, după anii în care a trăit în case părăsite din Franța. Fosta campioană olimpică Gabriela Szabo a vorbit despre perseverența care desparte performanța de excelență, iar jurnalistul Mircea Badea a adus în discuție povești reale ale unora dintre cele mai mari personalități din istorie.

Workshopul „Creștere și dezvoltare” a deschis seria discuțiilor despre reușită și reputație în afaceri, cu speakeri care au vorbit din propria experiență.

„Voiam ca un băiat din Rozavlea, un băiat simplu, să reușească în viață. Am ajuns în Franța. Am trăit prin case părăsite, am vândut ziare, am cerșit, dar îmi doream tot timpul mai mult și mai mult și mai mult”, povestește Nicolai Tand.

Drumul spre succes nu a fost unul ușor, iar munca a făcut diferența.

„M-am întors în țară cu tot ce am învățat acolo, pentru că mă simțeam cumva dator să transmit și altora ceea ce am învățat eu de la oamenii cu experiență. Ne-am făcut primul restaurant în București după un an și jumătate. Vorbind și de business, era să dau faliment. Am trecut peste, ne-a ajutat Dumnezeu, dar numai prin muncă și am reușit să duc un restaurant 13 ani de zile, care să fie unul dintre cele mai bune restaurante din București”, a continuat el.

Perseverența a fost adusă în discuție și de fosta campioană olimpică Gabriela Szabo.

„În sportul de excelență sau în sportul ăsta de mare performanță vorbim de o perseverență ieșită din comun, pe lângă celelalte calități pe care sportivul trebuie să le aibă. Și toleranța la efort, care este una destul de ridicată, să poți să duci în fiecare zi, să perseverezi și să fii mai bun și să-ți împingi limitele tale în fiecare zi, dincolo de ceea ce ai putut cu o zi în urmă, în așa fel încât la momentul-cheie să fii cel mai bun din lume”, a explicat ea.

Și, așa cum ne-a obișnuit, Mircea Badea a dat o pildă de business chiar din viața unor personalități ilustre.

„Balzac inițial se apucase de scris. S-a lăsat, pentru că a zis: eu vreau să fac mulți bani. Și Balzac s-a gândit cum să facă el mulți bani, așa că a deschis o editură. A avut niște datorii uriașe la asta, cu editura. După aia a zis: nu e bine ce am făcut, dar voi face o tipografie. A făcut o tipografie, nu a mers nici aia și a cumpărat el acțiuni la căile ferate, care s-au prăbușit imediat după ce a cumpărat el. Ceva rău. Și atunci a trebuit să scrie, că de aia a scris cât a scris. La un moment dat scria 18 ore pe zi ca să achite din datoriile care veneau din urmă”, a povestit jurnalistul.

Intelligent Money Academy, un eveniment organizat de Antena 3 CNN în parteneriat cu IMM România, este un proiect național de educație financiară și antreprenorială care își propune să creeze o comunitate activă de antreprenori conectați la oportunitățile reale de dezvoltare, finanțare și transformare a businessului.

Seria de evenimente va continua și în alte orașe din România.