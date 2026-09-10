Cea mai nouă tehnologie pentru reducerea pierderilor de apă a fost adusă în România. FOTO Antena 3 CNN

Peste 560 de milioane de metri cubi de apă potabilă din rețelele publice de distribuție sunt pierduți anual în România, potrivit datelor Comisiei Europene. Risipa este cu atât mai importantă în condițiile în care seceta pune o presiune tot mai mare asupra resurselor de apă. Pentru reducerea acestor pierderi, o companie care oferă soluții pentru tratarea și filtrarea apei a lansat în România, la ExpoApa 2026, o platformă dedicată operatorilor de apă din țară. Tehnologia, de ultimă generație la nivel mondial, este adusă în premieră în România pentru operatorii din domeniu.

În România, pentru fiecare pahar de apă consumat, un altul este pierdut. Apa care se pierde prin rețelele de distribuție reprezintă o resursă extrem de importantă, mai ales într-o perioadă în care presiunea asupra rezervelor de apă este tot mai mare.

"Procentul de apă care nu aduce venituri, așa-numita apă non-revenue water, este de 47%. Suntem în top trei. Asociația Internațională a Apei spunea că următoarea resursă de apă nu va fi un râu sau un lac, ci reducerea pierderilor de apă", a declarat Ionuț Dumitrescu, manager de departament în cadrul companiei de integrare de sisteme.

O companie care oferă soluții pentru tratarea și filtrarea apei a lansat, la ExpoApa 2026, G-DEPLOY, o nouă platformă dezvoltată de un lider global în tehnologiile pentru detectarea pierderilor de apă. Soluția permite operatorilor să stabilească, înaintea intervenției în teren, unde trebuie instalați senzorii, câte echipamente sunt necesare și ce grad de acoperire a rețelei poate fi obținut.

"Reducerea pierderilor de apă reprezintă în continuare o problemă importantă pentru operatorii de apă. Prin această soluție, prin această platformă, vor putea fi mult mai eficienți. Vor avea o platformă unde vor putea face o analiză și o bază de date în care vor ști unde să instaleze logger-ele pentru detectarea pierderilor de apă", a explicat Ionuț Dumitrescu.

"Această punte tehnologică aduce diferite tehnologii pentru industria apei, astfel încât să putem asigura apa 24 de ore din 24 cetățenilor. Sunt sigur că această informație și această temă vor ajunge foarte rapid, poate în maximum șase luni, în toate companiile de apă din țară", a declarat Daniel Craia, director executiv al Asociației Române a Apei.

O altă resursă importantă care poate fi recuperată este apa uzată provenită de la marile companii industriale.

"Cumulând de la toți clienții din zona industrială, avem practic milioane de litri de apă care se pierd în fiecare an. Este apă uzată, dar care poate fi tratată și recuperată. Avem acest echipament care folosește ultrafiltrare și osmoză inversă și care poate duce calitatea apei până la nivelul de 10 microsiemens sau chiar mai jos”, a declarat Silviu Minoiu, manager în cadrul unei companii de integrare de sisteme.

Prin recuperarea și reutilizarea apei, companiile își pot reduce și costurile tot mai mari asociate tratării apelor uzate sau achiziției de apă.