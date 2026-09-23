România găzduiește din nou Festivalul Olimpic al Tineretului European. Brașovul pregătește competiția din 2027

Brașovul se pregătește să găzduiască anul viitor, pentru a doua oară, Festivalul Olimpic al Tineretului European. Foto: Hepta

Brașovul se pregătește să găzduiască anul viitor, pentru a doua oară, Festivalul Olimpic al Tineretului European, singura competiție sportivă de nivel olimpic de la noi din țară. Evenimentul este însă mai mult decât o competiție de iarnă, este un test de capacitate administrativă, de imagine internațională și o oportunitate de a valorifica investiții importante în infrastructură. Antena 3 CNN a organizat la Brașov o conferință națională dedicată pregătirii României pentru acest eveniment de anvergură.

În cadrul conferinței, discuția despre viitorul sportului românesc a pornit de la o întrebare concretă: ce ar trebui schimbat pentru ca mai mulți copii să ajungă să practice un sport și să aibă șansa de a face performanță.

Invitații au fost puși în situația de a spune ce decizii ar lua dacă ar avea responsabilitatea sportului românesc.

„România Inteligentă descoperă încă un loc în care motto-ul platformei noastre se confirmă. Da, se poate și în România. Se poate să faci performanță în România, se poate să organizezi ceva suficient de bine încât, peste niște ani, cei care decid la nivel mondial sau european să se uite din nou către tine și să spună: da, mai vrem o dată tot acolo. Despre asta este vorba în ceea ce înseamnă povestea Festivalului Olimpic al Tineretului European, care va fi găzduit anul viitor, în februarie 2027, la Brașov și în împrejurimile sale”, este de părere jurnalistul Antena 3 CNN, Adi Ursu, moderatorul conferinței.

Sportul în școală și rolul părinților

O primă direcție a fost legată de felul în care copiii sunt atrași către sport și de rolul pe care școala îl poate avea în acest proces. În același timp, pregătirea celor care lucrează cu tinerii și implicarea familiei pot influența modul în care aceștia ajung să privească sportul.

„Vorbesc din punct de vedere al unui sportiv de performanță. Într-adevăr, descentralizarea este un lucru foarte important. Cred că aș mai introduce ore de sport și le-aș face chiar obligatorii și aș încuraja cât mai mult copiii să înțeleagă cât de important e sportul.

Aș pregăti foarte bine antrenorii și aș insista foarte mult pe partea părinților, pentru că dacă un părinte insuflă copilului cât de important e sportul, automat și copilul va ști”, a explicat Mihaela Hogaș, sportivă olimpică la patinaj viteză, în cadrul conferinței.

Bazele sportive, o problemă pentru copiii care vor să facă performanță

Pe lângă educația sportivă, o problemă importantă rămâne cea a condițiilor în care copiii se pot antrena. Lipsa unor baze sportive moderne și resursele limitate ale cluburilor școlare pot afecta atât accesul la sport, cât și posibilitatea de a descoperi noi talente.

„Cred că trebuie să avem în vizor sportul ca un domeniu de luat în serios, unde să avem bani pentru infrastructură în sport, pentru cluburile sportive școlare.

Având niște baze sportive la nivelul anului 2026, în care să fie condiții normale, decente, am avea mai mulți practicanți în sport și cred că și rezultate mai bune”, a completat Dana Cojocea, sportivă olimpică.

„Mai multe baze sportive ar fi de ajutor în România”

Accesul la sport de la vârste mici poate conta și pentru cei care nu ajung la performanță. Mai multe baze sportive și selecții pentru începători ar putea însemna mai mulți copii care descoperă un sport și continuă să îl practice pentru sănătate sau de plăcere.

„Mai multe baze sportive ar fi de ajutor în România pentru orice sport, nu doar pentru cele de iarnă. O selecție mai mare pentru începători să se facă periodic și să vină cât mai mulți tineri să facă sportul pur și simplu pentru sănătate, din plăcere, pentru că atunci când ești copil nu te gândești la marile performanțe, te gândești că te joci și acest lucru este un avantaj”, este de părere și Daniela Toth, sportivă olimpică la sărituri cu schiurile.

Sportul și timpul petrecut în fața ecranelor

Un alt punct discutat a fost legătura dintre educație, sport și timpul pe care copiii îl petrec în fața telefoanelor, tabletelor și calculatoarelor.

„Dacă vom avea o educație mai bună, cu siguranță și sportul ar crește foarte, foarte mult. Dacă am avea o educație mai bună, cu siguranță și orele pe care copiii le petrec pe telefoane, pe tablete sau pe calculatoare vor fi mai puține. Orele pe care copiii le petrec împreună cu părinții în natură sau pe terenurile de sport pe care încercăm să le creăm acum vor fi mult mai multe”, a concluzionat Rareș Dumitrescu, vicecampion olimpic la scrimă.

Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Brașov va pune din nou România în centrul atenției sportive europene. Până în februarie 2027, autoritățile au de pregătit bazele pentru competițiile care vor avea loc în Brașov și în împrejurimi, dar și condițiile în care tinerii sportivi vor concura pentru medalii.