Cursa pentru specialişti AI: la UPG Ploiești apare programul de master "Inteligență Artificială pentru Mediul Profesional"

Programul de master "Inteligență Artificială pentru Mediul Profesional", la UPG Ploiești. Sursa foto: captură video

Studenții Universității Petrol-Gaze din Ploiești pot urma acum un master în inteligență artificială. În cadrul acestuia vor fi pregătiți specialiști care vor proiecta și dezvolta aplicații bazate pe tehnici și tehnologii de inteligență artificială pentru diverse domenii de activitate din industrie și servicii publice.

Noul program de master al Universității Petrol-Gaze din Ploiești se numește Inteligență Artificială pentru Mediul Profesional. Planul de învățământ a fost gândit în urma unor consultări cu mediul de afaceri.

"De ce am ales și de ce am făcut program de master? Toată lumea m-a întrebat da, deoarece toți, în primul rând, au cerut și angajatorii. Noi lucrăm cu câțiva angajatori din Ploiești și din București, dar și absolvenții noștri de licență ne-au întrebat când vom face un program de master specializat pe inteligența artificială", a declarat Gabriela Moise, profesor UPG Ploiești.

Programul de master nu se adresează doar absolvenților de studii universitare de licență din domeniul Informatică sau alte domenii conexe, ci tuturor celor interesați să își dezvolte competențe în AI.

"Vrem să învățăm studenții noștri la programul de master să dezvolte modele de inteligență artificială, dar și să le și utilizeze în diverse domenii, în funcție de ce domeniu va dori să abordeze fiecare student. Nu toți probabil vor lucra în IT, dar vor lucra în alte domenii și vor dori să aducă în domeniul respectiv inteligența artificială", a mai spus Gabriela Moise, profesor UPG Ploiești.

"Mi se pare o idee foarte bună. E nevoie de un astfel de domeniu. Este nevoie de un astfel de domeniu la orice facultate", a spus un tânăr.

"Mi se pare o idee foarte interesantă. Eu am și terminat informatică economică și mi se pare un domeniu de viitor care o să ajute studenții să lucreze în domeniu, să actualizeze și poate găsesc un loc de muncă care mi se pare foarte interesant pentru era noastră", a afirmat un alt tânăr.

Reprezentanții Universității Petrol-Gaze din Ploiești spun că pe viitor vom avea nevoie de inteligența artificială, însă aceasta nu va înlocui total angajații, ci doar anumite sarcini ale acestora.

Ce va înlocui AI

"Inteligența artificială nu va înlocui niciodată omul, va înlocui sarcină, așa cum a fost automatizările, epoca fordistă, sarcinile pe care le faceam în industrie și care sunt plipchisitoare sunt periculoase", este de părere Gabriela Moise, profesor UPG Ploiești.

Într-o lume care se transformă rapid odată cu avansul tehnologic, cunoștințele de inteligență artificială devin tot mai necesare, indiferent de domeniul în care activează cineva. Specialiștii spun că adaptarea la aceste schimbări nu mai este o opțiune, ci o condiție pentru a rămâne competitiv pe piața muncii.