Creierele roboților umanoizi vor înregistra un progres major în 2027, anunță un start-up din China: "Va fi comparabil cu GPT-3.0"

Roboți umanoizi la Jocurile Mondiale de profil, Beijing, 26 august 2026. Foto: Getty Images

Creierele electronice ale roboților umanoizi ar urma să înregistreze un avans major chiar de la jumătatea anului 2027, relatează Reuters vineri, citând Spirit AI, o companie chineză importantă din domeniul inteligenței artificiale centrate pe roboți.

Totuși, prezența acestor companioni artificiali în locuințele oamenilor ar urma să se producă peste încă opt ani, întrucât dezvoltarea modelelor se confruntă cu un deficit de date, adaugă sursa citată.

După ce au făcut progrese impresionante la nivel hardware, iar roboții lor aleargă în viteză, dansează și execută salturi pe spate la comandă, companiile chineze de robotică se concentrează în prezent asupra componentei software (de programare, n.r.), care determină inteligența acestor mașini și productivitatea lor economică în situații reale.

„Creierul este, într-adevăr, veriga cea mai slabă din întregul lanț tehnologic al roboticii”, a spus Gao Yang, co-fondator și cercetător-șef al Spirit AI, într-o declarație pentru Reuters, la sediul companiei sale din Beijing.

Șef de start-up chinez: La jumătatea lui 2027, se va produce în domeniul creierelor robotice o "revoluție" comparabilă cu GPT-3.0

O descoperire majoră în industrie, comparabilă cu modelul GPT-3.0 creat de OpenAI, ar putea avea loc în jurul jumătății anului 2027, a anticipat Gao, ai cărui roboți au atins o rată de succes de 90% în îndeplinirea unor sarcini simple în medii structurate, de tip "sufragerie".

„Următorii unul sau doi ani reprezintă fereastra inițială pentru aplicațiile industriale. Peste doi ani, vom vedea roboți utilizați în medii comerciale, pentru servicii, îndeplinind sarcini mai simple. Intrarea în locuințe este mult mai dificilă decât ambele situații”, a explicat Gao, care este și profesor asistent de robotică la Universitatea Tsinghua.

Focus pe creierele robotice

În prezent, câteva zeci dintre roboții Spirit AI dotați cu roți, mai exact, modelul Moz1, sunt utilizați de retailerul JD.com și de producătorul de baterii CATL pe liniile sale de producție.

Compania lui Gao are aproximativ 300 de angajați și a atras investiții de peste 670 de milioane de dolari de la înființarea sa, în 2024. S-a remarcat drept una dintre companiile chineze din domeniul inteligenței centrate pe roboți care au atras cel mai rapid capital.

În prezent, Spirit AI este evaluat la 20 de miliarde de yuani sau 2,9 miliarde de dolari. Gao a refuzat să comenteze eventualele planuri privind o ofertă publică inițială (IPO) pe bursă.

„Progresul este extrem de rapid. Când a fost fondată Spirit AI, un robot putea îndeplini bine doar o singură sarcină izolată, cum ar fi turnarea apei sau împăturirea unei piese de îmbrăcăminte. Astăzi, roboții operează pe suprafețe spațiale mari și execută fluxuri de lucru complexe și continue”, a punctat el.

Totuși, mai există dificultăți în perfecționarea unor acțiuni care necesită motricitate fină, precum deșurubarea capacului unei sticle, precum și în îndeplinirea unor sarcini pe care robotul nu le-a mai întâlnit, a recunoscut șeful Spirit AI.

Compania sa se bazează în mare măsură pe date colectate din lumea reală pentru a antrena creierele roboților, în locul simulărilor virtuale utilizate de mulți dintre competitori pentru a reduce costurile antrenării modelelor.

„Simulatoarele se descurcă bine cu corpurile rigide, însă obiectele flexibile, precum cablurile electrice deformabile, rămân o problemă”, a exemplificat Gao.

Oameni care colectează date pentru roboți

Compania are aproximativ 1.000 de colaboratori contractuali în întreaga țară, care folosesc echipamente portabile pentru colectarea datelor în locuințe și pe liniile de producție.

Sediul Spirit AI din Beijing include un centru de antrenare a roboților pe baza datelor. Acolo, jurnalistul Reuters a văzut zeci de tineri echipați cu senzori care repetau mișcări precum deschiderea frigiderelor, descuierea seifurilor și tăierea legumelor cu cuțite, pentru a-i antrena pe roboții umanoizi.

În alte centre din China dedicate antrenării roboților, operatorii ar putea fi nevoiți să repete de peste 50 de ori pentru a obține o singură mișcare „curată”, executată cu precizia necesară.

Spirit AI a constatat însă că folosirea unor „date murdare”, care includ o gamă mai diversă de mișcări, le-a permis modelelor sale să se amelioreze mai rapid, a subliniat Gao.