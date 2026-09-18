Bulgaria cumpără 10 sisteme antidronă prin progamul SAFE și își propune ca acestea să intre deja în dotarea armatei de anul viitor

Militari bulgari la un exercițiu NATO. Foto: Getty Images

Bulgaria intenționează să achiziționeze peste 10 sisteme antidronă, prin programul SAFE. Prim-ministrul bulgar Rumen Radev a discutat vineri cu miniștrii și oficialii de securitate de rang înalt din Bulgaria despre necesitatea acordării de fonduri suplimentare pentru fabricarea sistemelor anti-drone, protecția mai puternică a infrastructurii critice și paza sporită în facilitățile care produc și depozitează muniții, informează agenția bulgară Novinite.

La briefing au participat și ministrul bulgar al Apărării, Dimităr Stoianov și șefii Agenției de Stat pentru Securitate Națională (SANS) și Serviciului Național de Protecție (NPS) ale Bulgariei.

Stoianov a spus că Ministerul bulgar al Apărării a prezentat un raport prin care solicită acordarea de fonduri suplimentare pentru achiziționarea sistemelor antidronă și instalarea de echipamente moderne de supraveghere video și securitate în facilitățile militare.

Dimităr Stoianov a anunțat că, în prezent, sunt negocieri în derulare, în cadrul programului SAFE, prin care Bulgaria speră să achiziționeze peste 10 sisteme antidronă, astfel încât aceste contracte să fie semnate până la finele anului, iar de anul viitor, noile sisteme să intre deja în dotarea armatei bulgare.

Ministrul bulgar de interne, Ivan Demerdjiev, a anunţat și el că guvernul va începe dotarea obiectivelor de infrastructură critică cu sisteme antidronă, în urma unei evaluări a securităţii acestora.

Demerdjiev a spus că viitoarele sisteme antidronă vor fi implementate de-a lungul litoralului și zonei maritime bulgare, precum și a frontierei bulgaro-ture.

Măsurile anunțate de autoritățile bulgare survin la câteva zile după izbucnirea unui incendiu la un depozit de armament operat de compania EMCO, incident care a generat preocupări privind securitatea producătorilor de muniţie din statul balcanic, notează Reuters, preluată de Agerpres.

EMCO a susţinut că incendiul a fost rezultatul unui act de sabotaj, invocând peste 10 incidente similare produse la companii bulgare din industria de apărare începând cu anul 2011, însă nu a indicat niciun suspect.

Compania EMCO este condusă de comerciantul bulgar de armament Emilian Gebrev, despre care procurorii bulgari au afirmat în trecut că a fost vizat de atacuri asupra facilităţilor sale, orchestrate de agenţi ruşi.