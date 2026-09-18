Fico acuză țări NATO că își caută pretext pentru un conflict cu Rusia: "Slovacia nu va intra în război din cauza Articolului 5"

Fico acuză țări NATO că își caută pretext pentru un conflict cu Rusia. FOTO: Profimedia Images

Premierul slovac Robert Fico a declarat joi că nu dorește ca Slovacia să fie implicată într-un război din cauza Articolului 5 al NATO și a avertizat că războiul dintre Rusia și Ucraina este tot mai greu de controlat, iar riscul extinderii conflictului în Europa este acum mai mare ca niciodată.

Într-un discurs înainte de plecarea în Ucraina, Fico s-a referit la Articolul 5 care stabilește principiul apărării colective și prevede că un atac asupra unui stat membru NATO este considerat un atac asupra întregii Alianțe.

"Nu vreau ca Slovacia să facă parte dintr-un conflict armat din cauza Articolului 5", a declarat Fico, scrie Novinite.

El a adăugat că Slovacia rămâne angajată față de NATO, însă guvernul său va face tot posibilul pentru ca țara să nu fie atrasă într-un conflict armat.

"Da, suntem în NATO, apreciem acest lucru, iar cooperarea și angajamentele sunt importante pentru noi, dar, în calitate de șef al guvernului, voi face tot ce pot pentru a împiedica Slovacia să fie atrasă într-un conflict armat", a spus el.

Potrivit Articolului 5, statele membre NATO trebuie să acorde sprijin unui aliat care este atacat, fiecare țară stabilind forma de asistență pe care o consideră necesară. Aceasta poate include și folosirea forței armate.

Fico a acuzat, de asemenea, capitalele europene că încurajează confruntarea și a susținut că unele dintre acestea caută ceea ce el a descris drept un pretext pentru un conflict major între NATO și Rusia.

Declarațiile sale vin în contextul în care mai multe țări europene au raportat o serie de presupuse atacuri hibride atribuite Rusiei, în timp ce atacurile rusești s-au desfășurat tot mai aproape de frontierele Ucrainei cu state membre NATO.

Fico este unul dintre cei mai vocali critici europeni ai sprijinului militar acordat Ucrainei. El este, de asemenea, printre puținii șefi de guvern ai unor state NATO care s-au întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova după lansarea invaziei pe scară largă în Ucraina.

Fico a declarat că războiul dintre Rusia și Ucraina este "scăpat de sub control" și a avertizat că posibilitatea izbucnirii unui conflict la nivelul întregii Europe a ajuns la un nivel fără precedent.

Premierul slovac este în Ucraina, vineri, alături de premierul polonez Donald Tusk și de alți lideri europeni. La summit participă Ucraina, Polonia, Slovacia, Cehia, Ungaria, România, Austria și Serbia.