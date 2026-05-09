Singurul lider european care a fost prezent la Moscova în timpul paradei lui Putin. Ce i-a promis președintele rus

Prim-ministrul slovac Robert Fico s-a întâlnit la Moscova cu liderul rus Vladimir Putin. În timpul întâlnirii de la Kremlin, Fico a declarat că este o mare onoare pentru el să fie la Moscova în timpul sărbătorilor Zilei Victoriei, care comemorează victoria sovietică asupra Germaniei naziste din 1945, sărbătorită pe 9 mai, potrivit pravda.com.

Fico a declarat că, în numele guvernului Slovaciei și al delegației slovace prezente acolo, a dorit să-l felicite pe Putin pentru ceea ce a numit cea mai mare sărbătoare națională.

RIA Novosti l-a citat pe Fico spunând că o nouă Cortină de Fier se conturează în Europa, dar că Rusia și Slovacia ar putea lua măsuri pentru normalizarea relațiilor.

În timpul întâlnirii, Putin a declarat că este conștient de dificultățile legate de călătoria lui Fico la Moscova, după ce statele baltice au refuzat să permită aeronavei sale să treacă prin spațiul lor aerian, adăugând că este important că a reușit totuși să vină.

Putin a declarat, de asemenea, că Rusia este pregătită să asigure nevoile energetice ale Slovaciei.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și șeful Rosatom au fost, de asemenea, prezenți la întâlnire.

Fico a fost singurul lider european care a călătorit la Moscova pentru evenimentele din 9 mai. Din câte se știe, el nu a participat la parada din Piața Roșie.

Secretarul de stat al Ministerului de Externe al Slovaciei, Rastislav Chovanec, a relatat că Fico va transmite un mesaj din partea lui Volodimir Zelenski în timpul întâlnirii sale cu președintele rus Vladimir Putin . El a menționat că, în schimb, prim-ministrul ar putea primi informații valoroase despre modul în care președintele rus privește eforturile de a pune capăt conflictului.

Anul trecut, Fico și președintele sârb Aleksandar Vučić au fost singurii șefi de stat sau de guvern europeni care au participat la sărbătorile Zilei Victoriei ale lui Putin la Moscova. Anul acesta, Vučić nu a călătorit în Rusia și a trimis în schimb o scrisoare de felicitare.