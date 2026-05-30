Au cumpărat un sat părăsit din Spania și invită străinii să-l readucă la viață: "Construim o comunitate care se întreține singură"

3 minute de citit Publicat la 23:40 30 Mai 2026 Modificat la 23:40 30 Mai 2026

Satul conține între 62 și 65 de clădiri, inclusiv proprietăți rezidențiale și structuri comunale. FOTO cu rol ilustrativ: Profimedia Images

Un cuplu din Olanda a decis să cumpere un sat în mare parte abandonat din nordul Spaniei și să îl transforme într-o comunitate ecologică autosuficientă, concepută pentru a atrage locuitori din diferite țări, potrivit euroweeklynews.com.

Maaike Geurts și Tibor Strausz au achiziționat Bárcena de Bureba, în provincia Burgos, Castilla y León, pentru un preț raportat de aproximativ 339.000 - 350.000 de euro. Satul fusese aproape în întregime pustiu timp de până la 50 de ani, pe măsură ce depopularea rurală a golit treptat așezările din regiune.

Satul conține între 62 și 65 de clădiri, inclusiv proprietăți rezidențiale și structuri comunale. Multe au fost lăsate în stare avansată de reparații după decenii fără întreținere. Cuplul spune că intenția lor este de a inversa abandonul pe termen lung prin restaurarea locuințelor, reconstrucția infrastructurii de bază și repopularea treptată a satului prin așezări comune.

În loc să păstreze satul ca un proiect privat, cuplul a deschis participarea locuitorilor externi și încurajează activ persoanele de diferite naționalități să se mute. Se așteaptă ca cel puțin șase familii din Olanda să se alăture în fazele incipiente ale proiectului, alături de interesul manifestat de alte țări. Nou-veniții sunt invitați să participe la lucrările de reconstrucție și să ajute la modelarea comunității emergente.

Participarea se bazează pe un model colaborativ, în care locuitorii contribuie cu forță de muncă, finanțare sau competențe specializate. Unii participanți stau temporar în fazele inițiale, în timp ce locuințele pe termen lung sunt reparate. Cei implicați sunt încurajați să viziteze amplasamentul înainte de a se angaja, unii dintre primii sosiți asistând deja la restaurare și planificare.

Sistem energetic construit din recipiente solare și filtrare a apei

Lucrările inițiale de infrastructură s-au concentrat pe funcționalizarea satului, fără a depinde de utilități externe. Electricitatea este generată printr-un sistem de energie solară instalat în interiorul unui container maritim convertit, echipat cu baterii. Potrivit celor implicați, sistemul a fost asamblat ca o soluție energetică compactă, independentă de rețea, capabilă să alimenteze clădirile aflate în stadiu incipient.

Apa provine dintr-un râu din apropiere și este tratată printr-un sistem de filtrare dezvoltat la fața locului. Scopul este de a asigura o aprovizionare stabilă pentru locuitori, reducând în același timp dependența de infrastructura externă. Sistemele suplimentare includ stocarea apei și structuri de irigații concepute pentru a susține utilizarea agricolă viitoare.

Planuri de producție alimentară și restaurarea peisajului

Proiectul include crearea de terenuri productive în jurul satului prin restaurarea agricolă și strategii de plantare pe termen lung. Planurile includ dezvoltarea unei păduri care combină pomi fructiferi, vegetație și culturi destinate să sprijine producția alimentară durabilă. Abordarea se bazează pe principii ale agriculturii regenerative, concepute pentru a îmbunătăți calitatea solului în timp.

De asemenea, sunt pregătite parcele horticole și grădini comune, cu scopul de a furniza alimente la nivel local, pe măsură ce populația crește. Planul mai amplu combină agricultura, restaurarea locuințelor și gestionarea resurselor comunale într-un singur model de așezare.

În ciuda progreselor inițiale, proiectul se confruntă cu provocări structurale și administrative semnificative. Multe dintre clădiri necesită o renovare extinsă după decenii de expunere, unele necesitând o reconstrucție completă înainte de a putea fi utilizate în siguranță.

De asemenea, situl nu dispune de servicii moderne, iar dezvoltarea trebuie să țină cont de conectivitatea limitată, accesul la asistență medicală și constrângerile de infrastructură tipice zonei rurale din interiorul Spaniei.

Pentru anumite lucrări de construcție sunt necesare permise și aprobări de reglementare, iar progresul depinde atât de finanțare, cât și de respectarea normelor locale de planificare. Fondatorii recunosc că proiectul necesită investiții pe termen lung, participare constantă și adaptare continuă la condițiile zonei.

Structura comunității și modelul decizional

Satul este organizat în jurul unui sistem de guvernare partajată, mai degrabă decât a unui model tradițional de proprietate. Locuitorii sunt așteptați să participe la procesele decizionale colective care acoperă utilizarea terenurilor, prioritățile de construcție și organizarea comunității. Scopul este de a crea un mediu de viață structurat, dar cooperativ.

Lucrările includ reconstrucția locuințelor, întreținerea spațiilor comune și dezvoltarea activităților economice la scară mică, cum ar fi atelierele și producția de alimente. Intenția este de a stabili o așezare autogestionată, unde responsabilitățile și resursele sunt distribuite între participanți.