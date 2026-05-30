Cod galben de vijelii. Averse torențiale, descărcări electrice și grindină. Lista localităților afectate

Publicat la 12:56 30 Mai 2026 Modificat la 13:27 30 Mai 2026

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de vreme severă imediată pentru județul Iași, valabil în intervalul 12:40 – 13:45.

Sunt vizate localitățile: Iași, Tomești, Holboca, Ciurea, Răducăneni, Miroslava, Popricani, Costuleni, Comarna, Valea Lupului, Schitu Duca, Ungheni, Prisăcani, Victoria, Probota, Țigănăși, Rediu, Trifești, Bârnova, Golăiești, Movileni, Aroneanu, Țuțora, Românești și Grozești.

Meteorologii avertizează că în acest interval se vor semnala averse torențiale, cu cantități de apă de 15–20 l/mp, însoțite de descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni, de până la 1 cm.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările inutile în timpul fenomenelor severe și să se adăpostească în spații sigure.

Meteorologii ANM avertizează că cea mai mare parte a ţării se va afla sâmbătă sub atenţionare Cod galben de vânt, potrivit Agerpres.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, vântul va avea intensificări în Maramureş, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei şi cea mai mare parte a Moldovei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50...70 km/h, iar la munte de 70...90 km/h.