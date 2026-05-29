Vreme plăcută, cu temperaturi de până la 25 de grade, în weekend. Prognoza specială pentru București

<1 minut de citit Publicat la 12:08 29 Mai 2026 Modificat la 12:08 29 Mai 2026

Temperaturi ridicate în București, în următoarele două zile / Sursa foto: Agerpres

Vremea se va menține plăcută, dar cu cer variabil și intensificări temporare ale vântului, în București, în cursul zilelor de vineri și sâmbătă, a transmis, vineri, Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Pe parcursul zilei de sâmbătă, între orele 9:00 - 21:00, vremea se va încălzi, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări (rafale în jurul a 45 km/h).

Valorile maxime de temperatură se vor situa în jurul a 27 de grade.

Duminică, instabilitatea atmosferică crește în jumătatea estică a țării. Meteorologii anunță averse locale și condiții de grindină. Temperaturile maxime vor ajunge până la 30 de grade în unele regiuni.

Luni, vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări accentuate și îndeosebi după-amiaza și seara vor fi averse și descărcări electrice local în centru, nord și vest și pe arii mai restrânse în restul țării.