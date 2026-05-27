Alertă imediată de la ANM: E cod portocaliu de vijelii puternice în mai multe județe. Lista localităților vizate

<1 minut de citit Publicat la 18:55 27 Mai 2026 Modificat la 18:55 27 Mai 2026

E cod portocaliu de vijelii puternice în mai multe județe.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, miercuri, o avertizare nowcasting cod portocaliu de vijelii puternice pentru mai multe județe. De asemenea, este în vigoare și o avertizare cod galben de ploi torențiale.

Cod portocaliu de furtuni

ora 18:47 -ora 19:30

Județul Bacău: Răchitoasa, Stănișești, Parincea, Ungureni, Plopana, Traian, Lipova, Filipeni, Odobești, Colonești, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului;

Județul Neamţ: Icușești, Oniceni, Valea Ursului, Bozieni;

Județul Iaşi: Ciortești, Cozmești, Gorban, Dolhești;

Județul Vaslui: Vaslui, Huși, Stănilești, Duda-Epureni, Puiești, Pădureni, Codăești, Drânceni, Ivănești, Văleni, Dragomirești, Zăpodeni, Lipovăț, Lunca Banului, Solești, Vetrișoaia, Băcești, Roșiești, Dumești, Muntenii de Jos, Voinești, Rebricea, Muntenii de Sus, Laza, Hoceni, Todirești, Pungești, Albești, Costești, Ștefan cel Mare, Poienești, Bogdănești, Bunești-Averești, Oșești, Dimitrie Cantemir, Oltenești, Pușcași, Miclești, Gherghești, Negrești, Delești, Tătărăni, Deleni, Dănești, Gârceni, Boțești, Cozmești, Tanacu, Vulturești, Ferești, Arsura, Rafaila, Crețești, Bogdana, Bălteni, Alexandru Vlahuță, Bogdănița;

Se vor semnala: Vijelie puternică, viteza vântului la rafală de 70…80 km/h.

Cod galben de ploi torențiale

ora 18:35 - ora 19:30

Județul Gorj: Târgu Jiu, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Scoarța, Dănești, Albeni, Bălănești, Jupânești, Turcinești, Săcelu;

Se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...50 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).