Surse: Nicușor Dan i-a anunțat pe șefii de partide că îl vrea pe Eugen Tomac premier. Discuțiile s-au blocat la variantele de guvern

1 minut de citit Publicat la 14:11 26 Mai 2026 Modificat la 14:35 26 Mai 2026

Surse politice au declarat pentru antena3.ro că, momentan, discuțiile sunt blocate la formula guvernamentală. Foto: INQUAM Photos/Malina Norocea

Președintele Nicușor Dan i-a informat pe liderii fostei coaliții că intenționează să îl propună pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, discuțiile s-au blocat însă la formarea guvernului. Președintele a avut discuții cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, la Cotroceni urmând să meargă, marți, și liderul UDMR Kelemen Hunor.

Potrivit surselor citate, în momentul de față sunt două variante posibile pentru guvernul Tomac. Prima variantă, un guvern tehnocrat care să primească votul de învestitură de la partidele din fosta Coaliție. În această situație, PSD, PNL, USR și UDMR își păstrează secretarii de stat și oamenii de eșaloanele doi și trei. A doua variantă discutată de Nicușor Dan este cea a unui guvern politic cu premier Eugen Tomac. Guvernul ar urma să fie completat cu miniștri din fosta coaliție de guvernare la care s-ar adăuga miniștri tehnocrați în unele ministere.

Surse politice au declarat pentru antena3.ro că, momentan, discuțiile sunt blocate la formula guvernamentală, numele premierului fiind deja acceptat în unele cercuri politice. PSD nu exclude susţinerea pentru Eugen Tomac în cazul în care preşedintele Nicuşor Dan îl va propune pe acesta pentru funcţia de viitor prim-ministru. Există însă discuții despre variantele de guvern: tehnocrat sau politic.

Despre varianta guvernului tehnocrat USR și PNL discută intern. USR nu exclude să susțină un astfel de executiv, mai ales că un vot împotrivă ar însemna o opoziție asumată față de președintele Nicușor Dan.

Varianta guvernului politic, deși ar avea avantajul unei susțineri politice în Parlament, ar avea o mai mica acceptabilitate din partea PNL și USR, pentru că ar fi alături PSD.

Ambele variante de guvern ar avea cele patru priorități: programul SAFE, fondurile din PNRR, OECD și menținerea deficitului.