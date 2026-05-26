De ce a angajat Nicușor Dan firma de lobby din SUA. "E clar pentru toată lumea că nu e un contract clasic"

Administrația Prezidențială de la București a semnat un contract de „consultanță strategică și asistență” în relația cu Statele Unite / Colaj foto: Agerpres / Getty Images

Sociologul Vladimir Ionaș a explicat, marți, la Antena 3 CNN, că unul dintre posibilele obiective ale contractului de „consultanță strategică și asistență” semnat de Administrația Prezidențială cu o firmă din SUA ar putea fi mutarea unor trupe americane din Germania și Spania în România, în cadrul demersurilor de consolidare a cooperării pe zona de apărare. El a mai adăugat că „e clar pentru toată lumea că nu e un contract de lobby clasic”, ci unul mai „complex”.

Sociologul a mai explicat că astfel de companii sunt folosite frecvent de state pentru promovarea intereselor în SUA și că România ar trebui să aibă obiective clar definite.

„În primul rând, mie mi s-a părut o veste minunată. Sunt una dintre vocile care de foarte mult timp spune că e nevoie ca România să înțeleagă că așa se lucrează în Statele Unite. Marea majoritate a țărilor care au relații cu Statele Unite lucrează și cu firme, companii mari de lobby pentru a-și promova interesele. Evident că toate aceste țări au aceste interese foarte clare, trasate. Știu ce urmăresc.

Sper că și România știe la fel de bine. O altă chestiune extrem de importantă, pe care sper că România o are în vedere, este că firmele de lobby îți deschid ușile, îți spun ce trebuie să faci, când și unde. Îți deschizi ușa, dar nu îți bagă în traistă. Mai departe, ține de capacitatea diplomației și a clasei politice din România să poată convinge oamenii la care ajung prin intermediul acestor companii să își îndeplinească obiectivele.

Deci, e nevoie de o corelație foarte strânsă între activitatea pe care o desfășoară această companie și Ministerul de Externe, clasa politică, Administrația Prezidențială. De exemplu, multe dintre țările cu o activitate extrem de importantă în politica americană, cum ar fi Polonia, folosesc institutele culturale extrem de agresiv în acest domeniu”, a explicat sociologul Vladimir Ionaș.

Ionaș: „România, după atâția ani, nu a reușit să înțeleagă cât de important poate fi dacă deschide un birou la Washington”

Vladimir Ionaș a mai adăugat că, în opinia sa, contractul semnat de România este unul complex, care depășește zona clasică de lobby punctual, precizând că unul dintre obiective ar putea fi mutarea unor trupe americane din Germania și Spania în România.

Totodată, referitor la suma contractului, el a precizat că aceasta nu reprezintă o plată fixă lunară, ci mai degrabă depinde de serviciile livrate.

„România, din păcate, după atâția ani, nu a reușit să înțeleagă cât de important poate fi dacă deschide un birou la Washington. Referitor la suma și modul în care arată acest contract. Cred că e clar pentru toată lumea că nu e un contract de lobby clasic, așa cum îl înțeleg românii, și anume pentru o întâlnire între președintele Nicușor Dan și președintele Donald Trump. E un contract mult mai complex, probabil de aceea este și doar pe șase luni.

De obicei, contractele de lobby cu companiile care livrează chestiuni politice sunt pe un an și au o valoare între 80 și 120 de mii de dolari. Acest contract e unul mai larg și din comunicatul Administrației Prezidențiale, eu înțeleg că urmărim pe apărare o dată, probabil obiectivul este convingerea administrației Trump să mute o parte din trupele din Germania și Spania în România, acea parte cu instituțiile internaționale.

Mă gândesc că interesul nostru este ca partea americană să ne susțină total, pentru că libera circulație a cetățenilor cred că se referă la Visa Waiver, adică avem niște chestiuni clare pe care le urmărim și din contract. Înţeleg că suma de 500 şi ceva de mii de dolari nu înseamnă că acea companie va factura lunar această sumă. Totul depinde de ce livrează şi de capacitatea ei de a presta serviciile. Nu ştiu însă cum a funcţionat această companie până acum. Asta este singura întrebare”, a încheiat sociologul Vladimir Ionaș.

Ce a transmis Președinția

Administrația Prezidențială a transmis, luni seara, că a semnat un contract de „consultanță strategică și asistență” în relația cu Statele Unite cu scopul „creșterii capacității de apărare și de descurajare , atragerea de investiții cu impact semnificativ, integrarea în structuri internaționale importante, libera circulație a cetățenilor, combaterea traficului de persoane și a criminalității transnaționale, și altele”.

Instituția a mai precizat că serviciile reprezintă o practică uzuală în relația cu administrația americană și că demersul ar facilita dialogul instituțional cu Washingtonul, iar obiectivul declarat este consolidarea Parteneriatului Strategic cu SUA.

„Obiectivul general al acestui contract este apărarea și promovarea intereselor strategice ale României, consolidarea Parteneriatului cu Statele Unite și creșterea capacității statului român de a apăra eficient interesele cetățenilor noștri într-un context internațional impredictibil.

Contractul are o durată inițială de 6 luni și stabilește un plafon maxim de remunerare de 565.000 USD/lună, în funcție de serviciile și livrabilele furnizate”, a transmis Administrația Prezidențială.