Maia Sandu i-a reacordat lui Traian Băsescu cetățenia Republicii Moldova. „Vă așteptăm acasă”

1 minut de citit Publicat la 12:56 26 Mai 2026 Modificat la 13:01 26 Mai 2026

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de fostul președinte al României, Traian Băsescu. Foto: Facebook/Maia Sandu

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a reacordat marți, prin decret prezidențial, cetățenia Republicii Moldova fostului președinte român, Traian Băsescu.

„Se acordă cetățenia Republicii Moldova domnului Traian Băsescu, născut în 1951 in România”, se arată în decretul semnat de Maia Sandu.

„Domnul Președinte Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări. Pentru că domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte - spre un viitor european”, a spus Maia Sandu într-un mesaj publicat pe contul său de Facebook.

Maia Sandu a adăugat că „Băsescu este respectat şi aşteptat ca un frate aici, în Republica Moldova".

„În numele cetățenilor noștri, îi mulțumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova. Mă bucur că am reușit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova. Domnule Băsescu, de azi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru. Vă așteptăm acasă!”, a spus președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Traian Băsescu obţinuse cetăţenia Republicii Moldova în 2016, însă aceasta i-a fost retrasă un an mai târziu de preşedintele de atunci al Republicii Moldova, Igor Dodon, la scurt timp după preluarea mandatului, informează Agerpres. Fostul preşedinte român l-a dat în judecată pe Igor Dodon, însă atât prima instanţă, cât şi Curtea de Apel au respins cererea acestuia.