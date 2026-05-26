Legea salarizării, criticată dur. "S-a deschis Cutia Pandorei. Oamenii se întreabă de ce doar pentru privilegiați cresc salariile"

Economistul Adrian Negrescu critică dur proiectul legii salarizării unitare, pus în transparență publică, și spune că majorarea salariilor demnitarilor nu are un fundament economic clar, în condițiile în care impactul bugetar ar fi de aproximativ 8 miliarde de lei. "E o lege cu iz fanariot, în care privilegiații sunt avantajați din perspectiva câștigurilor pe care le au la stat. Ne aflăm exact în acel episod al protestelor, în care oamenii se întreabă, pe bună dreptate, de ce pentru privilegiați există creșteri uriașe de salarii, iar pentru oamenii simpli nu", a declarat Negrescu la Antena 3 CNN.

Potrivit proiectului, indemnizația brută a președintelui României ar urma să ajungă la 32.800 de lei, fiind calculată prin înmulțirea indicatorului 8 cu valoarea de referință de 4.100 de lei. Premierul ar urma să aibă o indemnizație brută de 30.750 de lei, un ministru 26.650 de lei, iar un deputat sau senator 24.600 de lei.

În termeni net, salariul președintelui ar urma să crească de la aproximativ 14.500 de lei la 19.188 de lei, adică o majorare de aproape 5.000 de lei. Premierul ar urma să primească 16.789 de lei net, față de 13.764 de lei în prezent, iar miniștrii ar ajunge la 15.014 lei net, de la 12.776 de lei.

Și indemnizația președintelui Camerei Deputaților ar urma să crească de la 13.993 de lei la 17.988 de lei pe lună. Parlamentarii ar ajunge la 14.391 de lei net, față de 10.951 de lei în prezent, fără sumele forfetare, ceea ce înseamnă o majorare de peste 3.000 de lei pentru fiecare dintre cei 465 de aleși.

Economistul Adrian Negrescu spune că proiectul favorizează categoriile deja privilegiate din sistemul bugetar.

"E o lege cu iz fanariot, în care privilegiații sunt avantajați din perspectiva câștigurilor pe care le au la stat. Mai mult decât atât, nu este o lege a salarizării unitare în sectorul bugetar, pentru că avem o mulțime de instituții, de la autorități precum ANRE, ASF, Banca Națională și altele, unde salariile și indemnizațiile sunt de câteva ori mai mari decât ceea ce vedem acum la președintele României. De acele salarii nu se atinge nimeni", a declarat Adrian Negrescu.

Acesta susține călegea ar trebui să se aplice tuturor celor plătiți din bani publici, nu doar anumitor categorii. "Ori este lege pentru toți cei plătiți din bani publici, ori este doar pentru unii. Din această perspectivă, este o mare greșeală", a spus economistul.

Negrescu avertizează că majorările salariale pentru demnitari riscă să provoace tensiuni sociale, mai ales după ce, recent, au fost crescute și salariile din unele companii de stat.

"Spuneam acum două săptămâni, când au fost crescute salariile în companiile statului, invocându-se un pseudo-profit, că se deschide Cutia Pandorei și că trebuie să ne așteptăm la proteste uriașe. Acum ne aflăm exact în acel episod al protestelor, în care oamenii se întreabă, pe bună dreptate, de ce pentru privilegiați există creșteri uriașe de salarii, iar pentru oamenii simpli nu", a afirmat Adrian Negrescu.

Economistul mai spune că proiectul nu are o sursă clară de finanțare și s-a întrebat de unde vor fi acoperite cele 8 miliarde de lei necesare.

"Legea salarizării nu are o sursă clară de finanțare. De unde luăm cele 8 miliarde de lei în plus? Asta ar însemna să tăiem bani din altă parte. Poate mai înghețăm pensiile, poate mai amânăm creșterea alocațiilor pentru copii, doar ca să le asigurăm parlamentarilor și demnitarilor un trai decent", a criticat Adrian Negrescu.

El consideră că majorarea salariilor demnitarilor, într-un moment în care taxele sunt crescute rapid, este o sfidare la adresa populației.

"Ideea de a crește salariile demnitarilor într-o țară în care taxele sunt majorate de pe o zi pe alta, mai rapid decât cresc apele Dunării, înseamnă pur și simplu sfidare. Această măsură nu are niciun fundament economic. Este doar o decizie politică menită să crească salariile demnitarilor", a mai spus economistul.

"Dacă tot există bani pentru majorarea salariilor demnitarilor, de ce nu vine și o propunere pentru creșterea alocațiilor copiilor?", a conchis economistul.