Noua lege a salarizării e respinsă de sindicate, înainte să fie făcută publică. Sanitas amenință cu plângeri la Bruxelles

Sindicatele resping legea salarizării. Foto: Sanitas/Facebook

Noua legea a salarizării, care urmează să fie publicată de Guvern, luni, este deja respinsă de sindicate. Două mari sindicate din Poliție și Sănătate anunță că nu sunt de acord cu modificările legislative și amenință cu plângeri la Bruxelles. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, urmează să anunțe la ora 17:00 noua lege a salarizării, după ce PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un document prin care se angajează să o adopte până la finalul sesiunii parlamentare.

Sindicatul Național al Polițiștilor (SNPPC) anunță că nu va fi de acord cu nicio nouă lege a salarizării și va bloca prin toate mijloacele legale implementarea acesteia, „până când actualul act normativ, Legea-cadru nr. 153/2017, nu va fi aplicat în mod integral”.

„Înțelegem că Guvernul României vrea să promoveze o nouă reformă salarială, invocând obligații și angajamente din PNRR și impunând o compresie a raportului salarial de la 1:12 la 1:8, dar aducem aminte faptul că statul eșuează, de ani de zile, în a-și respecta propriile obligații legale față de structurile de aplicare a legii. Din păcate, și acum, Familia ocupațională „Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională” este transformată, în mod sistematic, într-o victimă a „constrângerilor financiare” invocate de decidenți. Pentru încadrarea în anvelopa salarială, raportul salarial dintre cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază, soldă de funcţie/salariu de funcţie, indemnizaţie de încadrare, indemnizaţie lunară, este de 1 la 8, față de 1 la 12 în actuala lege; practic, asta ar putea conduce la o ,,comprimare” a cuantumului salarial net pentru fiecare angajat; La aproape un deceniu de la adoptarea Legii nr. 153/2017, personalul din Sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională înregistrează în continuare restanțe financiare majore. Numeroase drepturi financiare și elemente salariale esențiale nu sunt corelate cu salariul de funcție sau de bază actual, fiind înghețate sau acordate prin raportare la valori artificiale și mult diminuate, stabilite în anii trecuți. Această practică a generat discriminări profunde și opacitate în sistemul de remunerare, afectând direct predictibilitatea carierei și stabilitatea personalului care își riscă zilnic viața pentru siguranța cetățenilor și apărarea țării”, transmite sindicatul.

Potrivti SNPPC, „noul proiect de lege propune o structură unică de clasificare bazată pe grade de salarizare, calculată prin înmulțirea unor coeficienți cu o valoare de referință anuală, precum și o plafonare drastică a componentelor variabile, la maximum 20%. Subliniem că nicio metodologie analitică de evaluare și nicio promisiune de stimulare a performanței nu pot masca realitatea nerespectării drepturilor deja câștigate prin lege, fapt pentru care vom acționa, în continuare, pe toate căile juridice ale instanțelor civile, pentru apărarea drepturilor noastre”.

Sindicatul cere Guvernului României și Ministerului Muncii „să stopeze calendarul legislativ pentru anul 2027 sau, în paralel cu acesta, să procedeze de îndată la achitarea integrală a tuturor datoriilor financiare către personalul din Arcul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.”

Federația Sanitas contestă, de asemenea, legea salarizării care urmează să fie făcută publică. Sindicatul contestă lipsa dialogului social.

„În cadrul PNRR, obligația consultării partenerilor sociali (sindicate și patronate) înainte de adoptarea noii legi a salarizării unitare în sectorul public este reglementată strict prin Componenta 14 – Bună Guvernanță și ancorată juridic prin Jalonul 449. PNRR nu tratează consultarea doar ca pe o formalitate, ci o impune ca pe un criteriu de validare obligatoriu pentru aprobarea jalonului de către Comisia Europeană”, transmite Sanitas.

„După faza negocierilor directe cu sindicatele, proiectul este supus procedurii de transparență publică guvernamentală, oferind minimum 10 până la 30 de zile pentru recomandări din partea întregii societăți civile, conform angajamentelor de bună guvernanță din PNRR.”

Aceștia amenință cu plângeri la Bruxelles care ar putea duce la pierderea banilor europeni din PNRR.

„Nerespectarea consultărilor reale atrage blocarea de către Comisia Europeană a tranșelor de plată corelate cu Componenta 14. Comisia evaluează nu doar textul legii, ci și procesul prin care s-a ajuns la el. Dacă sindicatele depun plângeri oficiale la Bruxelles reclamând lipsa dialogului, jalonul poate fi considerat neîndeplinit”, se arată în comunicat.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a explicat vineri la Antena 3 CNN că proiectul salarizării unitare din sectorul public se bazează pe o anvelopă bugetară suplimentară de aproximativ 8 miliarde de lei, confirmată împreună cu Ministerul Finanțelor și Comisia Europeană. Precizările sale vin în contextul unui acord politic între partide, anunțat de președintele Nicușor Dan, pentru evitarea “propunerilor populiste”.