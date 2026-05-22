"E ipocrizie că ne sacrificăm pentru țară”. Dragoș Pîslaru spune de ce salariile demnitarilor vor fi "reașezate” prin legea salarizării

2 minute de citit Publicat la 20:27 22 Mai 2026 Modificat la 20:51 22 Mai 2026

Planul era să știm cât este anvelopa financiară și am obținut de la Ministerul de Finanțe că este 8 miliarde de lei. sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a explicat vineri la Antena 3 CNN că proiectul salarizării unitare din sectorul public se bazează pe o anvelopă bugetară suplimentară de aproximativ 8 miliarde de lei, confirmată împreună cu Ministerul Finanțelor și Comisia Europeană. Precizările sale vin în contextul unui acord politic între partide, anunțat de președintele Nicușor Dan, pentru evitarea “propunerilor populiste”.

“Este un proiect care trebuia terminat din 2023. Întârzierea e de aproape patru ani. El a fost amânat printr-o renegociere. Este un moment important pentru România. Partidele politice au dat dovadă de responsabilitate prin acest acord politic.

Planul era să știm cât este anvelopa financiară și am obținut de la Ministerul de Finanțe că este 8 miliarde de lei, acest lucru a fost confirmat cu Comisia Europeană.

Al doilea pas era să avem un acord politic înainte de a lansa în transparență legea ca să știm că toate partidele sunt aliniate să nu ne întrecem în propuneri populiste, ci să înțelegem că unul dintre principii este cel al protecției veniturilor. Celălalt este acela de responsabilitate bugetară: cât ne permitem, atât includem în reformă”, a spus Dragoș Pîslaru.

El a precizat că creșterea veniturilor pentru bugetari este menită să rezolve inechități:

“Anvelopa totală salarială pentru plata funcționarilor din zona publică este de 166 de miliarde de lei. Avem 8 miliarde care vor veni peste. Va fi o creștere cu siguranță, dar este oarecum modestă, menită să rezolve inechități, să așeze din nou grila, să ordoneze o salarizarea care nu mai este de mult timp unitară pentru că avem părți din administrație care au devenit speciale, cu legi speciale, cu tratament diferențiat.

Asta își propune legea, nu să crească salariile din zona publică, ci să rezolve aceste inechități”.

Întrebat dacă întâietate la aceste majorări vor avea demnitarii, Dragoș Pîslaru a răspuns:

“Grila demnitarilor în România a rămas cea din 2017. De ce? Este o mare ipocrizie în România că demnitarii au zis noi ne sacrificăm pentru țară și ne lăsăm salariile mai mici. Ceea ce se întâmplă e o chestiune de populism. Ca să ai o țară care se conduce bine trebuie să ai oameni care să fie bine plătiți”.

El a mai precizat că este populism ideea că demnitarii trebuie să aibă salarii mici, prin urmare creșterile de venituri pentru aceștia sunt justificate:

“Există o altă părere că demnitarii ar trebui să se sacrifice pentru țară și să nu aibă problemă cu ce venituri câștigă. Trebuie să ieșim din zona de populism și dacă vrem să atragem oameni care să conducă țara ar trebui să ai inclusiv o grilă din care să fie plătiți bine. Nu este vorba că vor crește salariile demnitarilor, ci pur și simplu se așază pe o salarizare unitară salariile de la salariul președintelui, până la salariul persoanei care nu are multe studii dar care e importantă în zona de jos a salarizării bugetare.

Nu poți să ai un șef de serviciu într-o primărie locală ca să aibă mai mult decât un parlamentar”.

El a mai precizat că până pe 15 iunie, în urma consultărilor, proiectul legii salarizării unitare va fi trimis către Parlament pentru a fi dezbătut în procedură de urgență.