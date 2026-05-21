SUA le cer ucrainenilor să le transfere tehnologia AI folosită la dirijarea dronelor militare. Zelenski are însă o „linie roșie”

2 minute de citit Publicat la 07:00 21 Mai 2026 Modificat la 07:03 21 Mai 2026

Militar ucrainean pregătește o dronă interceptoare „Salut” pentru o misiune de luptă. Foto: Getty Images

Ucraina intenționează să construiască 3 milioane de drone de atac în acest an, în vreme ce SUA au produs 300.000 de astfel drone anul trecut. Washingtonul urmărește să obțină transferul de tehnologie AI, folosită de ucraineni la dirijarea spre ținte a dronelor, și să achiziționeze drepturile de proprietate intelectuală necesare producerii unor astfel de sisteme de armament în Statele Unite, informează publicația Bloomberg, preluată de Euromaidan Press.

Departamentul Apărării SUA a solicitat testarea mai multor drone și sisteme de război electronic produse de ucraineni, în vederea unei potențiale achiziții, au declarat surse politice din administrația americană pentru Bloomberg.

Până acum, nu s-a ajuns la niciun acord între Washington și Kiev.

În privința dronelor ucrainene, americanii s-au arătat interesați de sistemul AI folosit pentru identificarea și lovirea țintelor, sistemul de navigație independent de GPS și canalele de comunicare și transmitere a datelor securizate.

La începutul lunii mai, Washingtonul a trimis Kievului o scrisoare de intenție în care sunt menționate testarea dronelor și semnarea unor posibile conracte, în cazul acceptării acestora. Ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olha Stefanișina, a admis că cele două părți lucrează la proiectul unui acord.

Ucraina are însă o „linie roșie”: Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că guvernul de la Kiev va ridica restricțiile de export în cazul acestor sisteme de armament doar după ce se asigură că drepturile de proprietate intelectuală ale companiilor producătoare ucrainene vor fi protejate și că acestea vor putea în continuare furniza suficiente drone care să acopere nevoile de apărare ale Ucrainei.

Oficiali ucraineni au declarat, sub anonimat, pentru CBS, că au simțit „o lipsă de sprijin” în privința încheierii acestui contract din partea unor oficiali ai Departamentului Apărării SUA și din partea Casei Albe, în special după declanșarea războiului din Iran.

Astfel, Donald Trump a respins sprijinul oferit de Ucraina în contracararea dronelor iraniene.

„Nu avem nevoie de ajutorul (Ucrainei) în apărarea împotriva dronelor. Știm mai multe despre drone decât oricine. De fapt, avem cele mai bune drone din lume”, spunea Trump, în luna martie.

În schimb, Ucraina a arătat că deține toate cărțile în acest moment: Kievul a semnat deja contracte în domeniul achiziției de sisteme de apărare antidronă cu Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite și are discuții pe acest subiect cu 20 de alte state, inclusiv România.

„Partenerii noştri vin acum la noi, pentru ajutor”, a declarat Zelenski. „Au nevoie de expertiza noastră. Noi suntem deschiși. Dacă reprezentanții lor vor veni, le vom oferi expertiza noastră. Mai ales că există și o cerere din partea europenilor și a Statelor Unite”.