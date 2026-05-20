OpenAI a câștigat procesul cu Musk, dar problemele abia încep: concurență, procese și o listare la bursă fără profit

4 minute de citit Publicat la 23:38 20 Mai 2026 Modificat la 23:38 20 Mai 2026

Renny Hwang, consilier juridic adjunct al OpenAI (centru-stânga), în fața Tribunalului Federal Ronald V. Dellums, pe 18 mai 2026, în Oakland, California. Sam Altman și OpenAI au câștigat procesul intentat de Elon Musk, care susținea că a investit în companie ca organizație non-profit și a fost ulterior înșelat când aceasta a fost transformată în companie cu scop lucrativ. Sursa foto: Getty

Un juriu din California a respins în mai puțin de două ore procesul prin care Elon Musk cerea 150 de miliarde de dolari de la OpenAI, compania din spatele ChatGPT. Victoria îi deschide drumul către o listare la bursă care ar putea fi una dintre cele mai mari din istoria Wall Street. Dar compania rămâne neprofitabilă, concurența din partea Anthropic și Google se intensifică rapid, iar zeci de alte procese – de la încălcarea drepturilor de autor până la acuzații de neglijență în cazuri de sinucideri – îi stau în față, scrie The Guardian.

Ce a vrut Musk și de ce a pierdut

Elon Musk a co-fondat OpenAI în 2015, alături de Sam Altman și Greg Brockman, ca organizație non-profit, cu misiunea declarată de a dezvolta inteligența artificială în beneficiul umanității. Musk a plecat ulterior, în urma unor neînțelegeri legate de conducerea companiei.

După plecarea sa, Altman a atașat o companie comercială structurii non-profit inițiale și a început să strângă miliarde de dolari de la Microsoft. Astăzi, OpenAI este evaluată la 730 de miliarde de dolari.

În procesul depus în 2024, Musk a acuzat OpenAI, pe Altman și pe Brockman că au încălcat acordul fondator al companiei, punând câștigul comercial înaintea interesului public. A cerut instanței să anuleze o restructurare făcută anul trecut, prin care compania comercială a primit și mai mult control.

Juriul din nouă persoane nu a apucat însă să analizeze fondul acuzațiilor. A decis, în mai puțin de două ore, că Musk a depus procesul după expirarea termenului legal de prescripție. Judecătoarea Yvonne Gonzalez Rogers a respins apoi pretențiile.

Musk a anunțat imediat că va face apel.

„Judecătorul și juriul nu s-au pronunțat pe fondul cauzei, ci doar pe o chestiune de calendar”, a scris Musk pe rețelele sociale. „Nu există nicio îndoială pentru nimeni care a urmărit cazul în detaliu că Altman și Brockman s-au îmbogățit furând o organizație caritabilă. Singura întrebare e CÂND au făcut-o!”

De ce contează: drumul spre bursă

Dacă Musk ar fi câștigat, planurile OpenAI de a se lista la bursă ar fi fost blocate. Acum, drumul este liber – dar nu e simplu.

Deși a strâns zeci de miliarde de dolari în ultimii ani, OpenAI nu este încă profitabilă. Veniturile cresc, în parte datorită unui produs numit Codex, specializat în scrierea de cod de programare, și în parte pentru că a început să afișeze reclame în ChatGPT. Dar diferența dintre cât cheltuie compania și cât câștigă rămâne uriașă, iar investitorii de pe bursă vor aștepta să vadă cum se închide acest decalaj.

Concurența: Anthropic și Google vin din spate

Între timp, rivalii s-au apropiat considerabil. Situația de acum nu mai seamănă cu cea din primii trei ani ai exploziei AI, când OpenAI domina detașat piața.

Google a lansat în noiembrie un nou model de inteligență artificială numit Gemini 3, susținând că a depășit tehnologia OpenAI și că este cea mai avansată din lume.

Anthropic, compania din spatele asistentului Claude, a avut o ascensiune și mai spectaculoasă. În doar câteva luni, a adăugat mii de clienți corporativi mari și și-a mai mult decât dublat veniturile estimate pentru acest an – la 19 miliarde de dolari, față de 9 miliarde anul trecut. Aplicația sa pentru telefon a ajuns pe locul 1 în App Store.

Anthropic a atras atenția și printr-o mișcare neobișnuită: a lansat un nou sistem AI numit Claude Mythos, dar a anunțat că tehnologia este prea puternică pentru a fi oferită publicului larg, deoarece ar putea fi folosită de hackeri pentru a exploata vulnerabilități din rețelele informatice cu o viteză neobișnuită. Compania a partajat tehnologia doar cu aproximativ 40 de organizații, pentru a-și consolida infrastructura digitală.

Pentru a face față cererii tot mai mari, Anthropic a încheiat recent un acord cu SpaceX – compania lui Musk – pentru a folosi toată capacitatea de calcul a centrului de date Colossus 1 din Memphis. Un detaliu ironic, având în vedere că Musk tocmai a pierdut un proces de 150 de miliarde împotriva rivalului direct al Anthropic.

Procese pe bandă rulantă

Dincolo de Musk, OpenAI se confruntă cu un val de acțiuni în instanță. Autori de cărți, edituri și organizații de presă au dat compania în judecată pentru încălcarea drepturilor de autor, susținând că lucrările lor protejate au fost folosite ilegal pentru antrenarea sistemelor AI. The New York Times a dat în judecată atât OpenAI, cât și Microsoft, pe aceleași motive.

Separat, mai mulți părinți și grupuri civice au intentat procese de neglijență, acuzând că ChatGPT a contribuit la sinucideri și la incidente violente în școli.

Musk a pierdut în instanță, dar nu și în opinia publică

Chiar dacă verdictul de luni a fost clar în favoarea OpenAI, mai mulți experți juridici spun că efectele nu se opresc aici.

Peter Molk, profesor de drept la Universitatea din Florida, specializat în structuri corporative, a explicat că, deși Musk a pierdut în instanță, cazul poate genera suficientă îngrijorare publică încât să atragă atenția procurorilor generali care au aprobat restructurarea companiei.

„Asta ar putea ridica niște semnale îngrijorătoare că procurorii generali ar putea avea un motiv să revizuiască structura OpenAI”, a spus Molk.

Catherine Bracy, care conduce o coaliție de organizații numită EyesOnOpenAI și care a urmărit mare parte din proces din sala de judecată, a cerut public ca procurorul general al Californiei, Rob Bonta, să reanalizeze acordul cu OpenAI.

„În lumina dovezilor tot mai numeroase privind abandonarea ilegală de către OpenAI a misiunii sale non-profit”, a spus Bracy, procurorul „trebuie să revizuiască acordul cu OpenAI, să dispună o evaluare independentă a activelor non-profit și să impună transferul lor către o entitate caritabilă cu adevărat independentă.”