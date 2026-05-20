Trump nu a uitat de Groenlanda. În discuții secrete, Casa Albă cere să aibă un „rol major” în guvernarea insulei

7 minute de citit Publicat la 23:37 20 Mai 2026 Modificat la 23:37 20 Mai 2026

O operă intitulată „Trump”, realizată de artistul groenlandez Kristian „Keto” Christiansen, care îl înfățișează pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, purtând ochelari de zăpadă și haine tradiționale groenlandeze, în timp ce sapă după minerale cu o vâslă de caiac, este expusă într-o vitrină, pe 30 martie 2025, în Nuuk, în Groenlanda. Foto: Getty images

Oficialii groenlandezi sunt îngrijorați de direcția negocierilor menite să-l oprească pe Donald Trump din a le ocupa insula. Însă, au puține pârghii de negociere, iar în discuțiile din spatele ușilor închise, SUA încă cer un rol major pe insulă, scrie NYT.

În timp ce conflictul din Iran încă mocnește, obsesia lui Trump pentru Groenlanda pare un episod secundar uitat. Însă, în ultimele patru luni, negociatori din Statele Unite, Groenlanda și Danemarca, țară care controlează politica externă a Groenlandei, au purtat discuții confidențiale la Washington privind viitorul insulei.

Discuțiile au fost gândite ca o cale de retragere pentru Trump din amenințările sale privind o preluare militară a Groenlandei și ca o modalitate de a reduce o criză care risca să fractureze NATO. Liderii groenlandezi sunt îngrijorați de ceea ce se propune: un rol mult mai mare pe insula arctică al Americii. Ei se tem că, dacă se stinge conflictul cu Iranul, Trump își va îndrepta din nou agresivitatea spre ei.

Unii politicieni groenlandezi spun că au încercuit deja în calendare o dată la care să fie prudenți: 14 iunie, ziua de naștere a lui Trump. O investigație a The New York Times, bazată pe interviuri cu oficiali din Washington, Copenhaga și Groenlanda, a constatat următoarele:

Statele Unite încearcă să modifice un acord militar vechi pentru a se asigura că trupele americane pot rămâne în Groenlanda pe termen nelimitat, chiar dacă Groenlanda devine independentă. Ideea este, în esență, o clauză permanentă, iar groenlandezilor nu le place.

Statele Unite au împins discuțiile dincolo de chestiunile militare și vor, efectiv, drept de veto asupra oricăror acorduri majore de investiții în Groenlanda, pentru a bloca rivali precum Rusia și China. Groenlandezii și danezii se opun ferm acestei idei.

Statele Unite discută cu Groenlanda despre cooperare în domeniul resurselor naturale. Insula are rezerve importante de petrol, uraniu, pământuri rare și alte minerale critice, deși mare parte din ele sunt îngropate adânc sub gheața Groenlandei.

Pentagonul avansează rapid cu planurile pentru o extindere militară și a trimis recent un ofițer al infanteriei marine la Narsarsuaq, o localitate din sudul Groenlandei, pentru a inspecta aeroportul din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, portul și locurile unde ar putea fi cazați militarii americani.

Cerințele americane sunt atât de mari, se tem oficialii groenlandezi, încât echivalează cu o ingerință majoră în suveranitatea lor. În ciuda tuturor declarațiilor oficialilor danezi și americani potrivit cărora viitorul Groenlandei depinde de cei 57.000 de locuitori ai insulei, oficialii groenlandezi spun că cerințele americane le-ar lega mâinile pentru generații.

Dacă americanii obțin tot ce vor, a spus Justus Hansen, membru al Parlamentului Groenlandei, nu va mai exista niciodată „independență reală”. „Am putea la fel de bine să ne ridicăm propriul steag doar pe jumătate”, a spus el.

Oficialii Departamentului de Stat și cei danezi au spus puține despre negocieri, care sunt coordonate de Michael Needham, unul dintre principalii consilieri ai secretarului de stat american, Marco Rubio.

Obsesia lui Trump pentru Groenlanda

Generalul Gregory M. Guillot, șeful Comandamentului Nord al Pentagonului, a descris, într-un interviu recent pentru The Times, viziunea mai largă a Statelor Unite privind apărarea Arcticii, o zonă de competiție geopolitică tot mai intensă pe măsură ce schimbările climatice topesc gheața polară și deschid una dintre cele mai inaccesibile regiuni ale lumii.

Generalul Guillot a spus că Groenlanda ar urma să facă parte dintr-un lanț de stații radar și baze militare interconectate, care include și obiective din Alaska și Canada. El a spus că armata americană are nevoie de un port de mare adâncime și de o bază pentru militari ai forțelor pentru operațiuni speciale, care ar urma să treacă prin Groenlanda prin rotație, pentru antrenamente și exerciții.

Generalul Guillot a spus că acest lucru ar putea fi realizat prin pactul de apărare pe care Statele Unite l-au semnat cu Danemarca în 1951, când Groenlanda era încă o colonie daneză. Acest pact a fost punctul de plecare pentru actualele negocieri, iar oficialii groenlandezi și danezi au încercat inițial să susțină că acordul le oferă deja Statelor Unite o libertate atât de mare pentru desfășurarea forțelor în Groenlanda, încât nu este nevoie ca insula să fie preluată.

Negociatorii s-au întâlnit de aproximativ cinci ori la Washington din ianuarie, când Trump a amenințat că va ocupa Groenlanda, afirmând că insula este esențială pentru securitatea națională a Statelor Unite. Deși, în cele din urmă, a dat înapoi și a fost absorbit între timp de conflictul din Iran, rămâne clar că Trump n-a uitat de Groenlanda.

Astfel, negociatorii groenlandezi, danezi și americani implicați în discuții speră să ajungă la un acord pe care Trump să îl accepte, spun oficiali familiarizați cu discuțiile. Relatările arată clar că mai este încă destul drum de parcurs.

Dylan Johnson, adjunctul secretarului de stat pentru afaceri publice globale, a spus, într-un comunicat, că îngrijorările de securitate națională și economice formulate de președinte „nu sunt contestate de nicio parte, iar negocierile continuă pentru abordarea permanentă a acestor preocupări”.

„Acesta nu este un președinte care lasă problemele nerezolvate pentru viitorii președinți”, a spus Johnson.

Groenlanda continuă să refuze să fie preluată de americani

Groenlandezii au spus apăsat că nu vor să facă parte din Statele Unite, însă politicienii groenlandezi afirmă că acceptă o prezență mai mare a militarilor americani pe teritoriul lor. Mii de militari americani au fost staționați acolo în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și al Războiului Rece, deși Statele Unite au închis, în cele din urmă, toate bazele, cu excepția uneia.

Totuși, liderii Groenlandei simt că sunt presați să facă și alte concesii și că au puține pârghii în aceste discuții.

„Nimic din toate acestea nu este corect”, a spus Pipaluk Lynge, președinta comisiei pentru afaceri externe din Parlamentul Groenlandei. „Pare foarte mult o situație de tipul totul sau nimic. Cel mai bun rezultat este, pur și simplu, să nu fim invadați sau controlați”.

Vivian Motzfeldt, fostă ministră de externe a Groenlandei și, în prezent, membră a Parlamentului, a spus că, dacă războaiele din Iran și Ucraina se încheie, acest lucru ar putea aduce probleme pentru Groenlanda. Ea se teme că Trump s-ar întoarce la obsesia sa, iar Rusia și-ar muta, la rândul ei, atenția spre Arctica, care este de mult timp o prioritate strategică pentru Kremlin.

„Vin amenințări din ambele părți”, a spus ea. Ea și alți politicieni groenlandezi se pregăteau pentru 14 iunie, ziua de naștere a președintelui SUA, și pentru 4 iulie.

Unii groenlandezi se tem că interesul Statelor Unite pentru explorarea resurselor lor naturale ar putea însemna presiuni pentru relaxarea regulilor privind mineritul. Jens-Frederik Nielsen, premierul Groenlandei, a spus, într-un interviu recent: „Putem face afaceri, fără îndoială, dar avem reglementări de mediu foarte stricte și așa va rămâne”.

Nielsen este un personaj neobișnuit în mijlocul unei furtuni geopolitice. Înainte de a deveni premier anul trecut, la 33 de ani, era cunoscut mai ales ca unul dintre cei mai buni jucători de badminton din Groenlanda. De când a preluat funcția, s-a aliniat în spatele Danemarcei, considerând-o drept cea mai bună protecție în fața Statelor Unite.

„Aproape că m-am săturat să tot spun asta”, a spus Nielsen. „Dar chestiunea independenței Groenlandei și a relației dintre Groenlanda și Danemarca este ceva ce trebuie să decidem între noi. Nu este ceva în care americanii sau oricine altcineva ar trebui să intervină”.

Competiția pentru Groenlanda

Oficiali care cunosc discuțiile au spus că americanii insistă pentru crearea unui mecanism strict de verificare și a unui drept de veto, pentru a se asigura că Rusia sau China nu obțin acorduri majore de infrastructură sau resurse. Chiar dacă China se află la sute de kilometri de Cercul Arctic, a devenit tot mai activă în regiune și a încercat în trecut să intre în Groenlanda.

În 2018, o companie de stat chineză era unul dintre principalii pretendenți pentru construirea mai multor aeroporturi noi pe insulă, inclusiv a unuia la Ilulissat, unde mii de vizitatori vin în fiecare an să admire aisbergurile. După ce oficialii americani au făcut presiuni asupra Danemarcei să intervină, Groenlanda a ales o companie daneză.

Oficiali care cunosc negocierile actuale au spus că Danemarca și Groenlanda nu vor ca Statele Unite să ia decizii privind acordurile de investiții, argumentând că acest lucru ar încălca suveranitatea Groenlandei.

În ultimele decenii, Groenlanda a obținut treptat mai multă autonomie față de Danemarca, iar majoritatea locuitorilor insulei vor ca aceasta să devină independentă într-o zi. Însă, Groenlanda nu are capacitățile de informații necesare pentru a verifica potențiali investitori în privința legăturilor cu Moscova și Beijing. Prin urmare, negociatorii discută un proces prin care guvernul de la Copenhaga ar face verificările, cu contribuție americană.

Rezultatul ar putea fi că negocierile, departe de a spori suveranitatea Groenlandei, vor ajunge să ofere Danemarcei mai multă influență asupra uriașei insule.

Nielsen a spus că nu poate „intra în detalii” despre discuții, dar că Groenlanda ar trebui să aibă ultimul cuvânt în privința celor cu care face afaceri.