Harta prețurilor la locuințe în București: În ce sector găsești cele mai ieftine apartamente noi și unde plătești dublu

Cea mai vânată zonă din București este Sectorul 4. Foto: Agerpres

Cele mai multe apartamente noi disponibile la vânzare în proiecte finalizate sau aflate în dezvoltare, în Bucureşti, se află în sectoarele 2 şi 3, însă cea mai „vânată” zonă din oraş se află în Sectorul 4, reiese dintr-o analiză de specialitate, publicată marţi de o platformă specializată în anunţuri imobiliare.

Conform datelor centralizate de Imobiliare.ro, în primele trei luni din 2026, aproximativ 14.250 de apartamente noi din proiecte rezidenţiale finalizate sau aflate în plină dezvoltare au fost disponibile cumpărătorilor interesaţi de realizarea unei achiziţii în Capitală, iar oferta a fost în scădere cu 26% faţă de primul trimestru al anului precedent.

La începutul acestui an, cele mai multe apartamente noi de vânzare de la dezvoltatori erau localizate în Sectorul 2 (cu 3.550 de unităţi locative noi) şi în Sectorul 3 (cu 2.540), în timp ce poziţia a treilea a revenit sectorului 6, cu un total de 2.470 de unităţi noi.

În ceea ce priveşte topul zonelor cu cea mai mare ofertă de apartamente noi, în zona Pallady din estul Capitalei a fost concentrată cea mai mare parte a ofertei disponibile la nivelul întregului Sector 3, respectiv 2.150 de apartamente noi dintr-un total de 2.540 de unităţi. Cu toate acestea, Pallady pierde teren, iar stocul de locuinţe a scăzut cu 15% faţă de începutul anului trecut. Cu toate acestea, preţurile au crescut cu 8%, până la o medie de 1.996 euro/mp utili.

Potrivit sursei citate, a doua cea mai bogată zonă în materie de ofertă se află în nordul oraşului, în cartierul Pipera. Astfel, cumpărătorii au putut să-şi aleagă locuinţa potrivită din cele 1.080 de apartamente noi, la un preţ mediu de 4.180 euro/mp, în creştere cu 27% de la un an la altul.

Unde plătești cel mai mult și cel mai puțin pentru un apartament nou

Raportat la preţul mediu solicitat pentru apartamente noi, acesta depăşeşte pragul de 4.000 euro/mp utili în Sectorul 1 şi în Sectorul 2. Pe locul următor se situează Sectorul 3, cu o medie ce depăşeşte uşor pragul de 2.500 euro/mp. Toate preţurile nu includ TVA.

În schimb, apartamentele noi cele mai accesibile pot fi găsite în Sectorul 4, arie în care cumpărătorii au avut acces la aproximativ 2.320 de unităţi, în primele trei luni ale anului în curs, aproape jumătate din ofertă fiind concentrată Cartierul Berceni. Numărul apartamentelor noi listate la vânzare a crescut cu 31% faţă de începutul anului trecut, iar preţul mediu solicitat de către dezvoltatori pentru locuinţele scoase în piaţă s-a apreciat cu 12%, de la 1.694 la 1.900 euro/mp.

Datele Direcţiei Regionale de Statistică a Municipiului Bucureşti centralizate şi analizate de platforma de imobiliare relevă faptul că, pe parcursul anului trecut, au fost finalizate la nivelul întregului oraş 9.361 de locuinţe (apartamente şi case), iar cele mai multe dintre acestea au fost date în folosinţă în Sectorul 3 (mai exact, 3.114 de unităţi). şi sectoarele 2 (un număr de 1.890 de locuinţe) şi 4 - respectiv 1.577 de locuinţe.

Pe de altă parte, cele mai puţine locuinţe noi au fost finalizate în Sectorul 5, cel care deţine la ora actuală şi cea mai limitată ofertă, cu 686 de spaţii locative.

Specialiştii în imobiliare menţionează că zona în care cei mai mulţi cumpărători îşi caută viitoarea locuinţă la începutul acestui an nu se află în Sectorul 4. mai precis în zona Timpuri Noi, extrem de bine conectată la mijloacele de transport în comun, cu acces inclusiv la metrou.

"Pentru fiecare proprietate localizată aici şi-au arătat interesul, în medie, şase potenţiali cumpărători pe parcursul trimestrului I 2026, potrivit datelor prezentate în cadrul Salonului Imobiliar Bucureşti, eveniment organizat alături de Imobiliare.ro. Cererea a înregistrat un avans cu 22% în comparaţie cu perioada similară a anului trecut, iar acest lucru a fost vizibil şi la nivelul preţurilor. Pentru a face o achiziţie, cumpărătorii au achitat un preţ mediu de 2.755 euro/mp, cu 20% mai mare decât la începutul anului trecut", notează sursa citată.