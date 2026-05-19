Plângere penală la DNA împotriva Oanei Gheorghiu în scandalul contractelor cu dedicație: "Au făcut presiuni pentru caietul de sarcini"

4 minute de citit Publicat la 20:44 19 Mai 2026 Modificat la 20:48 19 Mai 2026

Vicepremierul Oana Gheorghiu. Foto: Facebook/Oana Gheorghiu

Fostul președinte al ADR, Dragoș Vlad, a depus o plângere penală la DNA pe numele vicepremierului Oana Gheorghiu, aceasta fiind acuzată de presupuse presiuni exercitatepentru a favoriza încheierea de contracte cu grupul german Schwarz, companie care ar fi făcut anterior donații pentru fundația sa, “Dăruiește Viață”.

Sesizarea vizează și compania Mastercard, în urma unor întâlniri și discuții desfășurate la nivel guvernamental, înainte de semnarea recentă a unui memorandum de colaborare de către Executiv cu această companie, potrivit dezvăluirilor făcute în emisiunea “Decisiv”.

Realizatoarea emisiunii, Cătălina Porumbel, a prezentat plângerea penală, în care Oana Gheorghiu este acuzată că ar fi transmis un e-mail către instituții ale statului în care solicita identificarea de contracte și oportunități de colaborare pentru grupul Schwarz, în paralel cu întâlniri între reprezentanți ai companiei și oficiali din Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).

Documentul susține că aceste demersuri ar fi creat presiuni asupra conducerii instituției și ar fi influențat proceduri de achiziții publice din zona digitalizării.

Ce prevede plângerea penală

Plângerea penală, depusă de fostul președinte al ADR, Dragoș Vlad, susține că ar fi existat presiuni repetate, transmise prin întâlniri, e-mailuri și mesaje, pentru a accelera sau ajusta proiecte strategice, inclusiv în domeniul cloudului guvernamental și al platformei ghișeul.ro.

Prezent în platoul emisiunii “Decisiv”, acesta afirmă că i s-ar fi cerut furnizarea de informații tehnice și caiete de sarcini înainte de publicarea oficială a unor proceduri de achiziție.

În document sunt menționate și întâlniri desfășurate în ianuarie 2026, inclusiv una care ar fi avut loc în biroul vicepremierului, la care ar fi participat oficiali guvernamentali și reprezentanți ai mediului privat. Potrivit sesizării, în cadrul acestor discuții ar fi fost invocate probleme de funcționare ale unor sisteme publice și necesitatea implicării unor companii private în soluționarea acestora.

Faptele reclamate vizează inclusiv presupusa influențare a unei proceduri de achiziții publice din domeniul digitalizării, cu posibile consecințe asupra unor proiecte finanțate din fonduri europene, estimate la peste 160 de milioane de lei, precum și riscul de pierdere a acestor finanțări.

Fostul președinte ADR acuză presiuni făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu

Întrebat ce fel de presiuni au fost făcute asupra sa pentru semnarea de contracte cu firma Schwarz, Dragoș Vlad a răspuns:

„Primele întâlniri au fost cu domnul ministru Darău, în 12 ianuarie. Mi s-a adus la cunoștință următoarea întâlnire, pe 19 ianuarie, cu grupul Schwarz. În acea întâlnire, prin adresă și în cadrul discuțiilor, au solicitat expres situația investițiilor din PNRR, de cloud guvernamental, competențele digitale, respectiv procesul de robotizare al administrației publice, să prezint stadiul proiectelor și investițiilor. Discuțiile nu s-au oprit la prima întâlnire de cunoaștere, de management, au continuat și prin solicitări repetate în acea săptămână, în care se solicita analiza stadiului investițiilor și al achizițiilor care urmau sau erau de realizat.

Am considerat că face parte dintr-o întâlnire de cunoaștere, de prezentare de soluții. Toată investiția de cloud guvernamental a fost extrem de transparentă. Am reușit să discut transparent primul studiu de fezabilitate și proiect tehnic cu piața, cu producătorii de tehnologie. Soluția a fost gândită împreună, nu a fost impusă din partea unei entități. Crezând că asist la astfel de discuții, am crezut că discut foarte deschis și mi-au plăcut soluțiile date, doar că serviciile oferite de această companie erau deja asigurate de către partenerul nostru STS. Aveam partener în proiect.

Pe lângă aceste tipuri de mailuri, a urmat o adresă în care s-au cerut specificațiile tehnice ale diverselor platforme, ale diverselor infrastructuri, mecanisme prin care astfel de infrastructuri sunt ținute, administrate, să facă obiectul unor viitoare servicii de mentenanță. Ulterior s-a focusat spre alte investiții, nu din PNRR, din Programul de Coeziune. Mi-au cerut explicit caietul de sarcini înainte să fie public, prin adresă scrisă”, spune Dragoș Vlad.

Fostul președinte al ADR susține că ar fi primit mesaje pe WhatsApp și ulterior adrese oficiale privind situația proiectelor și achizițiilor, motiv pentru care ar fi întrerupt contactul cu un consilier al ministrului Darău.

“Mi s-au dat și mesaje pe WhatsApp, după care l-am blocat pe consilierul onorific al ministrului Darău. Ulterior mi-au fost transmise și în adrese informații privind situația proiectelor și situația achizițiilor. În discuțiile din birou cu reprezentanții Schwarz au fost prezentări de cunoaștere.

Dar în partea a doua a grupului de lucru, care s-a constituit ad-hoc și nu era pe agendă, acele întâlniri în care s-a discutat exclusiv despre ghișeul.ro, atunci lucrurile au escaladat și am intrat în defensivă. Am spus că în momentul acela nu avem ce discuta pe partea aceasta"

În plângerea penală se precizează că: „Ulterior întâlnirii oficiale, în data de 19 ianuarie 2026, a avut loc o altă întâlnire în biroul doamnei Gheorghiu la care au participat subsemnatul, domnul Cătălin Giurescu, Mircea Stoian, consilier, ministrul Darău. În cadrul acestei întâlniri au fost aduse acuzații ADR legate de incapacitatea de a gestiona eficient proiecte derulate, de exemplu ghișeul.ro, fiind practic indusă necesitatea unei colaborări cu firma Schwarz”.

Șeful Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Vlad Dragoș, a fost demis de către vicepremierul Oana Gheorghiu, pe 4 mai 2026.