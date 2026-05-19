Acțiunile unui gigant german al protezelor s-au prăbușit după acuzații de legături cu propaganda de război rusă

3 minute de citit Publicat la 20:51 19 Mai 2026 Modificat la 20:51 19 Mai 2026

Fondul speculativ american Grizzly Research a publicat marți un raport în care acuză acționarul majoritar al Ottobock, Hans Georg Näder, că a extras sistematic bani din companie pentru a-și finanța un stil de viață extravagant și că firma a sprijinit indirect efortul de propagandă de război al Rusiei. Acțiunile companiei germane, listată la Frankfurt, au scăzut cu peste 10% în aceeași zi, scrie CNBC.

Ottobock, unul dintre cei mai cunoscuți producători de proteze din lume, a intrat în turbulențe la bursă marți, după ce Grizzly Research – un fond speculativ cu sediul în Statele Unite - a anunțat că deține o poziție short pe acțiunile companiei și a publicat un raport cu acuzații grave.

Fondul susține că Näder, care controlează 81% din acțiunile Ottobock și conduce consiliul de administrație, a scos din companie mai mulți bani decât a câștigat aceasta, în fiecare an, de cel puțin 15 ani.

Grizzly citează un articol din publicația germană Wirtschaftswoche, care raporta plăți de 600 de milioane de euro către Näder, în condițiile în care Ottobock a generat doar 340 de milioane de euro în profit net între 2010 și 2022.

Ottobock a fost listată la Bursa din Frankfurt în octombrie 2025, la o evaluare de 3,8 miliarde de euro, după ce amânase o listare planificată pentru 2022 din cauza turbulențelor de pe piețele financiare. De la listare, acțiunile au scăzut cu peste 20%.

Un împrumut „agresiv” de 1,1 miliarde de euro

Raportul Grizzly dezvăluie și un împrumut de tip PIK (payment-in-kind) de 1,1 miliarde de euro contractat de Näder în martie 2024. Fondul susține că banii au fost folosiți pentru a răscumpăra 20% din Ottobock de la firma suedeză de private equity EQT, înainte de listarea la bursă.

Împrumuturile PIK sunt instrumente financiare în care dobânda nu se plătește pe parcurs, ci se acumulează și se adaugă la datoria inițială – ceea ce înseamnă că suma de rambursat crește exponențial. Grizzly estimează că, la scadența din 2030, Ottobock ar putea datora aproximativ 2,36 miliarde de euro.

„Împrumuturile PIK sunt împrumuturi extrem de agresive, cu dobândă compusă, care sunt, de cele mai multe ori, un pact cu diavolul”, a declarat Siegfried Eggert, directorul general al Grizzly Research, pentru CNBC. „Când am realizat natura acestui împrumut PIK, m-am convins personal că este o situație nesustenabilă, care pune riscuri enorme pe umerii acționarilor minoritari.”

Acuzația legată de Rusia

Raportul mai acuză Ottobock că este mult mai dependentă de piața rusă decât lasă să se înțeleagă din comunicările oficiale către acționari.

Grizzly estimează că peste 30% din profitul net al companiei provine din afaceri în Rusia – semnificativ mai mult decât cifrele oficiale. Ultimele date publice disponibile, din prospectul de listare, arată că Ottobock genera 8,8% din veniturile globale din Rusia în prima jumătate a anului 2025, în creștere de la 6,8% în 2024 și 5% în 2023.

Fondul american citează și un articol Business Insider din 2025 care arăta că protezele Ottobock apăreau în media și pe canalele de propagandă rusești, în contextul îngrijirii veteranilor de război. La acel moment, Ottobock a răspuns că deservește exclusiv civili ruși.

„Credem că Ottobock schimbă marje mai mari din Rusia pe degradarea brandului și pe riscul de a se confrunta cu sancțiuni legale, financiare și de reglementare pentru că, în practică, deservește armata rusă”, scrie Grizzly în raport.

Ce spune Ottobock

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru CNBC că, în contextul adunării generale a acționarilor de marți, Ottobock „nu este în măsură să ofere răspunsuri detaliate la acuzațiile individuale în acest moment.”

„Cu toate acestea, respingem categoric afirmațiile și concluziile raportului în totalitatea lor. Vom fi bucuroși să oferim o discuție mai detaliată după Adunarea Generală”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Raportul Grizzly Research este publicat cu o clauză care precizează că toate afirmațiile conținute sunt opinii ale fondului, nu declarații de fapt, iar concluziile se bazează pe „informații disponibile public, cercetare de teren, inferențe și deducții.” CNBC precizează că nu a putut verifica independent acuzațiile.