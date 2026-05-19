OMS ia în calcul să folosească vaccinuri experimentale în focarul de Ebola care a făcut sute de victime. Decesele s-au dublat de vineri

Publicat la 19:14 19 Mai 2026

Personal în costume de protecție. Imagine cu caracter ilustrativ. Numărul deceselor în focarul de Ebola din RD Congo s-a dublat, de vineri. Foto: Getty Images

Responsabilii din domeniul sănătății globale iau în calcul să utilizeze vaccinuri sau medicamente încă aflate în dezvoltare pentru a contracara focarul agresiv de Ebola declanșat în Republica Democrată Congo, scrie marți The Guardian.

Publicația britanică îl citează pe șeful Organizației Mondiale a Sănătății, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, care s-a declarat „profund îngrijorat de viteza și amploarea focarului”.

Oficialul a arătat că în RDC au fost consemnate cel puțin 500 de cazuri suspecte de Ebola și 130 de decese de la începutul noului focar.

Acest bilanț provizoriu vine după cel de aproximativ 200 de cazuri și 65 de decese, raportat vineri, când anunțul privind epidemia a fost făcut oficial.

Nu există vaccin pentru tulpina din actualul focar de Ebola

Există mai multe tulpini ale virusului care provoacă Ebola.

Tulpina Bundibugyo, identificată drept responsabilă pentru actualul focar, nu are niciun vaccin sau tratament aprobat.

Un oficial al OMS din provincia Ituri, unde au fost raportate cele mai multe cazuri, a estimat că ar putea dura mult timp până când focarul va fi adus sub control.

„Nu cred că vom termina cu acest focar în două luni. La nivel internațional, analizăm ce vaccinuri sau tratamente candidate sunt disponibile și dacă vreunul ar putea fi util în acest focar”, a declarat Anne Ancia, reprezentanta OMS pentru RDC.

Ea a evocat situația unui alt focar recent de Ebola, care a necesitat doi ani pentru a fi lichidat.

Aproape 2.300 de persoane au murit între 2018 și 2020 în cel mai mortal focar din RDC de până acum.

Situația militară și politică din teren agravează situația

Un oficial de rang înalt al organizației Medici Fără Frontiere / Médecins Sans Frontières (MSF) a declarat că răspunsul la epidemie va fi probabil complicat de lipsa accesului la servicii medicale în zonele afectate și de conflictul armat din țară, care durează de mult timp.

Până în prezent, treizeci de cazuri din Ituri au fost confirmate prin teste de laborator. Un caz de infectare și un deces au fost confirmate în Kampala, capitala Ugandei.

Un cetățean american a fost, de asemenea, testat pozitiv și a fost transferat în Germania.

OMS era așteptată, marți, să decidă în cadrul Comitetului de Urgență ce recomandări trebuie făcute țărilor afectate, vecinilor acestora și restului lumii în vederea limitării focarului.

Organizația a convocat, de asemenea, un grup tehnic pentru a primi recomandări privind testele, vaccinurile și tratamentele care ar putea fi utile.

Doar un vaccin disponibil pentru o singură tulpină

Vaccinurile anti-Ebola sunt disponibile doar pentru tulpina Zaire, identificată în 1976.

O campanie desfășurată în RDC în 2023 a dus la vaccinarea împotriva acestei tulpini a aproximativ 55.000 de lucrători din prima linie în provinciile Ituri și North Kivu.

Reprezentanta OMS Anne Ancia a citat opinia experților, conform cărora aceste vaccinuri „nu pot fi utilizate în actualul răspuns”.

Ea a mai precizat că OMS a trimis pe teren peste 40 de experți, alături de echipele naționale de intervenție.

Agenția Națiunilor Unite a trimis, de asemenea, 12 tone de materiale, inclusiv echipamente individuale de protecție pentru lucrătorii medicali din prima linie din capitala RDC, Kinshasa, și din capitala Kenyei, Nairobi.

Oficializat vineri, focarul din Republica Democrată Congo a fost declarat urgență de sănătate publică de interes internațional (PHEIC) de către șeful OMS la primele ore ale dimineții de duminică.

Decizie în premieră a șefului OMS: Declară urgență internațională înainte să convoace comitetul de urgență

„Este pentru prima dată când un director general al OMS declară o urgență de sănătate publică de interes internațional înainte de convocarea unui comitet de urgență. Nu am făcut acest lucru cu ușurință. Sunt profund îngrijorat de amploarea și viteza epidemiei”, a explicat, marți, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Provincia Ituri, unde au fost raportate cele mai multe cazuri, este „extrem de nesigură”, a adăugat el.

„Conflictul s-a intensificat de la sfârșitul anului 2025, iar luptele au escaladat semnificativ în ultimele două luni, provocând moartea civililor. Peste 100.000 de persoane au fost recent strămutate. Iar în focarele de Ebola, știți ce înseamnă strămutarea”, a continuat șeful OMS.

„Realitatea este că sistemul (sanitar local) este distrus, iar comunitatea nu poate avea acces la niciun tip de îngrijire medicală”, a spus, la rândul său, dr. Maria Guevara, secretar medical internațional al MSF, care a lucrat în RDC.

Ebola se transmite prin fluidele corporale ale persoanelor sau animalelor infectate

Ebola se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale persoanelor sau animalelor contaminate.

Simptomele includ febră mare, vărsături și hemoragii interne și externe.

Potrivit OMS, rata medie de mortalitate a Ebola este de aproximativ 50%, variind între 25% și 90% în focarele anterioare.

Acesta este al 17-lea focar de Ebola din RDC de la descoperirea virusului.

Statele Unite au părăsit oficial OMS în ianuarie, amintește The Guardian.

La momentul respectiv, președintele Donald Trump a explicat că motivul a fost gestionarea defectuoasă de către organizație a pandemiei de Covid-19.