Două românce sunt date dispărute după ce o clădire a explodat în orașul german Görlitz

Publicat la 16:59 19 Mai 2026 Modificat la 17:01 19 Mai 2026

Poliția germană a anunțat că o explozie, ca urmare a unei acumulări de gaze, ar fi cauzat prăbușirea clădirii. FOTO: Profimedia Images

Două turiste românce, în vârstă de 25 și 26 de ani, sunt date dispărute în Germania, în urma unei explozii în orașul Görlitz. În urma incidentului, o clădire istorică s-ar fi prăbușit, potrivit Antena 3 CNN.

Poliția germană a anunțat că o explozie, ca urmare a unei acumulări de gaze, ar fi cauzat prăbușirea clădirii. Incidentul a avut loc în timpul nopții. Echipele de intervenții au acționat cu mare prodență, în caz de scurgeri de gaze. După ce au încercat să localizeze persoane prinse sub dărâmături cu ajutorul câinelui de căutare, salvatorii au început curățarea molozului cu un excavator și manual.

În prezent, trei persoane sunt date dispărute. Este vorba despre două românce, în vârstă de 25 și 26 de ani, și despre un bărbat care are cetățenie bulgară și germană, în vârstă de 47 de ani.

Asemenea incidente au loc frecvent, în condițiile în care Görlitz, cel mai estic oraș din Germania, situat la frontiera cu Polonia, are un cartier istoric în care sunt multe clădiri vechi din secolul al XIX-lea. Din această cauză, instalațiile sunt învechite și apar de multe ori incidente tragice. Căutările continuă în momentul de față.

Inițial s-a crezut că sunt cinci persoane date dispărute, însă ulterior s-a aflat că doi dintre cei care erau absenți, de fapt nu se aflau în clădire.