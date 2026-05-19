Inflația va exploda la 10,3% în vară, înainte să coboare. Ce prevede BNR până în 2028

Banca Națională a României estimează că inflația va ajunge la 5,5% la sfârșitul acestui an, va coborî la 2,9% în decembrie 2027 și va atinge 2,7% în martie 2028, potrivit Raportului trimestrial asupra inflației, ediția mai 2026, notează Agerpres.

Banca centrală avertizează însă că prognoza vine cu rezerve majore, legate în primul rând de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și de efectele acestuia asupra pieței energiei.

„Scenariul macroeconomic de bază este grevat de incertitudini excepţionale, fiind condiţionat în mod esenţial de ipotezele privind evoluţia conflictului din Orientul Mijlociu şi de amploarea perturbărilor în oferta de energie asociate acestuia. Dată fiind traiectoria cotaţiilor futures ale petrolului, proiecţia actualizată indică majorarea ratei anuale a inflaţiei IPC până la 10,3% în luna iunie 2026. În trimestrul III, dinamica IPC este anticipată să înregistreze o corecţie amplă, de circa 4,6 puncte procentuale, determinată de eliminarea din baza de calcul a majorărilor de preţuri din iulie-august 2025. Acestora li se adaugă o detensionare preconizată a pieţelor globale ale energiei, precum şi persistenţa unui deficit de cerere agregată pe plan intern. În acest context, şi în măsura confirmării acestor evoluţii, nu este exclusă apariţia unor prime ajustări descendente ale anticipaţiilor inflaţioniste ale agenţilor economici, ceea ce ar putea contribui suplimentar la consolidarea procesului de dezinflaţie”, se arată în document.

Concret, BNR se așteaptă ca inflația să atingă un vârf de 10,3% în iunie 2026, urmat de o scădere abruptă în al treilea trimestru, odată cu ieșirea din calcul a scumpirilor din vara anului trecut. După acest episod, traiectoria descendentă ar urma să fie susținută de consolidarea fiscală.

„Acest efect este susţinut, în măsura materializării ipotezelor de bază, şi de normalizarea treptată a condiţiilor pe pieţele externe şi de disiparea influenţelor asociate şocurilor anterioare. În aceste condiţii, presiuni inflaţioniste semnificative sunt vizibile şi la nivelul inflaţiei de bază, care sunt anticipate a se disipa pe parcursul intervalului de proiecţie, aceasta atingând nivelul de 4,8% în luna decembrie anul curent, 2,5% în luna decembrie 2027 şi 2,2% la orizontul prognozei, luna martie 2028. Ca urmare, rata anuală a inflaţiei IPC este proiectată la 5,5% la sfârşitul anului curent, la 2,9% la finele anului 2027 şi la 2,7% în luna martie 2028. Sub impactul reconfigurării contextului economic global, dinamica anuală a IPC este proiectată la valori mai ridicate decât cele publicate în Raportul asupra inflaţiei anterior până la mijlocul anului 2027. Pentru finele anului curent se anticipează o valoare mai ridicată cu 1,6 puncte procentuale, prognoza pentru luna decembrie 2027 fiind, însă, similară celei precedente. Escaladarea tensiunilor geopolitice readuce în prim plan riscuri în sens ascendent la adresa traiectoriei inflaţiei IPC, tabloul macroeconomic din prezent fiind dominat de riscuri de tip stagflaţionist”, menționează raportul.

Față de prognoza anterioară, estimarea pentru finalul lui 2026 a fost revizuită în sus cu 1,6 puncte procentuale, în timp ce cea pentru decembrie 2027 rămâne neschimbată. BNR subliniază că riscurile dominante sunt de natură stagflaționistă.

Pe plan extern, principala amenințare rămâne o eventuală prelungire a restricțiilor de navigație prin Strâmtoarea Ormuz, care ar putea agrava criza energetică.

Atacurile asupra infrastructurii critice afectează deja aprovizionarea cu alte materii prime strategice, iar pe plan intern, menținerea tensiunilor de pe piețele internaționale ale energiei ar putea genera un nou șoc inflaționist.