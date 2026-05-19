Oamenii de știință spun acum că scenariul apocaliptic RCP 8.5 nu este plauzibil. Iată ce înseamnă asta

Publicat la 17:04 19 Mai 2026 Modificat la 17:11 19 Mai 2026

Timp de mai bine de un deceniu, scenariul RCP 8.5 a fost simbolul celui mai sumbru viitor climatic imaginat de cercetători: o lume dependentă în continuare de petrol, gaze și cărbune, fără politici serioase de reducere a emisiilor și confruntată cu efecte devastatoare ale încălzirii globale.

Astăzi însă, tot mai mulți oameni de știință spun că acest scenariu extrem a devenit „neplauzibil”, potrivit The Washington Post.

Un grup al ONU privind schimbările climatice pare pregătit să renunțe la RCP 8.5, un scenariu în care lumea nu face nimic pentru a limita emisiile care încălzesc planeta, în cadrul proiecțiilor sale.

În ultimii 10 ani, în timp ce oamenii de știință încercau să evalueze cât de mult s-ar putea încălzi planeta până la sfârșitul secolului, cel mai extrem scenariu luat în considerare în modele era unul în care omenirea își intensifica dependența de arderea combustibililor fosili, nu lua nicio măsură pentru limitarea emisiilor și suferea consecințe profunde pe măsură ce lumea devenea mai fierbinte.

Acum, pe măsură ce timpul a trecut și lumea s-a schimbat, Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice al ONU (IPCC) pare pregătit să renunțe la cel mai extrem scenariu al său privind emisiile viitoare, cunoscut în mod obișnuit drept RCP 8.5, după ce oamenii de știință au constatat că aceste proiecții „au devenit neplauzibile”.

Unii reprezentanți ai dreptei politice, inclusiv președintele Donald Trump, sugerează acum că această decizie demonstrează că încălzirea globală nu reprezintă o amenințare semnificativă. Mulți climatologi spun însă că realitatea este mai nuanțată. Ei observă că dezvoltarea energiei regenerabile și alți factori au contribuit la evitarea tipului de încălzire scăpată de sub control care părea cândva mai plauzibilă, chiar dacă schimbările climatice continuă să prezinte riscuri serioase la nivel global.

„LA REVEDERE ȘI N-AM SĂ-ȚI DUC DORUL!”, a scris președintele Trump pe Truth Social în weekendul trecut, într-o postare amplificată sâmbătă de Casa Albă. „După 15 ani în care Dumocrații au promis că «Schimbările Climatice» vor distruge planeta, principalul comitet climatic al Națiunilor Unite tocmai a recunoscut că propriile sale proiecții (RCP8.5) au fost GREȘITE! GREȘITE! GREȘITE!”

Trump, care a retras Statele Unite din acordurile climatice internaționale și a numit încălzirea globală o farsă, părea să savureze ideea că oamenii de știință au abandonat în cele din urmă cele mai alarmiste și apocaliptice proiecții pentru sfârșitul acestui secol.

Însă oamenii de știință dezbat de ani de zile modul în care trebuie interpretați factorii complecși din spatele traiectoriei climatice a lumii, publicând o serie de scenarii posibile pentru a surprinde schimbările viitoare ale emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel global și impacturile devastatoare care ar putea rezulta.

La un capăt al spectrului, dacă lumea rămâne dependentă de combustibilii fosili și face puțin pentru a aborda încălzirea atmosferei, omenirea se poate aștepta la mai multă suferință sub forma unor furtuni mai puternice, secete mai severe și alte catastrofe. Dacă națiunile trec rapid la energie curată și reduc drastic emisiile, au scris în repetate rânduri cercetătorii, impacturile vor fi probabil mult mai moderate.

Scenariul „RCP 8.5”, la care s-a referit Trump, a fost folosit de mult timp de cercetătorii IPCC ca prescurtare pentru un scenariu de tip „cel mai rău caz” — o lume în care țările continuă să ardă petrol, gaze și cărbune fără restricții, fără prea multă preocupare pentru consecințele atmosferice.

Oamenii de știință au atras atenția de aproape un deceniu că acest traseu de tip „cel mai rău caz” devenea din ce în ce mai puțin probabil.

În 2017, cercetătorii Justin Ritchie și Hadi Dowlatabadi au publicat un studiu în care argumentau că presupunerea unei utilizări vaste și continue a cărbunelui în viitor nu era realistă și că RCP 8.5 și scenariile similare sunt „extrem de improbabile”.

Într-un comentariu publicat în revista Nature în 2020, cercetătorii Zeke Hausfather și Glen Peters au susținut că scenariul ar trebui abandonat.

„Din fericire, și acesta este un cuvânt pe care noi, climatologii, rareori avem ocazia să-l folosim, lumea imaginată în RCP 8.5 este una care, în opinia noastră, devine tot mai neplauzibilă cu fiecare an care trece”, au scris ei.

Chiar și așa, utilizarea RCP 8.5 în modelarea climatică a continuat, parțial ca modalitate de a studia ce s-ar putea întâmpla într-un scenariu „de bază” în care lumea nu face nimic pentru a combate schimbările climatice.

Dar acest lucru a oferit și muniție pentru atacuri și a atras critici din partea scepticilor, care au folosit scenariul pentru a argumenta că oamenii de știință, activiștii și mass-media au exagerat riscurile reale și au acordat o atenție disproporționată celui mai extrem scenariu.

În 2018, de exemplu, Casa Albă a respins un raport climatic realizat de 13 agenții federale și experți externi, parțial pentru că includea acest scenariu.

„Credem că aceasta este cea mai extremă variantă și că nu se bazează pe fapte”, a declarat atunci purtătoarea de cuvânt Sarah Huckabee Sanders. Andrew Wheeler, pe atunci administrator al Agenției pentru Protecția Mediului, a spus pentru The Washington Post: „Pe viitor, cred că trebuie să analizăm modelele utilizate pentru următoarea evaluare”.

Raportul administrației Trump de anul trecut privind starea științei climatice a susținut că, deși IPCC nu afirmă că scenariile sale de emisii sunt prognoze, „ele sunt adesea tratate ca atare”.

Autorii au scris că, deși RCP 8.5 a fost conceput drept un „scenariu cu probabilitate scăzută și emisii ridicate”, el a ajuns să fie descris pe scară largă drept un traseu „business as usual” atât în literatura academică, cât și în mass-media, creând impresia înșelătoare că aceasta era direcția reală în care se îndrepta lumea.

„Utilizarea pe scară largă a RCP 8.5 drept scenariu de referință fără politici climatice a creat o tendință alarmistă în literatura privind impacturile climatice”, se arată în raport.

Atât în evaluările climatice federale, cât și în cele realizate de IPCC, oamenii de știință au asociat în mod regulat scenariul RCP 8.5 cu altele mai puțin grave și care implică măsuri climatice mai agresive.

Cea mai recentă evaluare IPCC, de exemplu, a inclus o gamă de viitoare posibile. Cea mai optimistă prognoza o încălzire planetară de aproximativ 1,5 grade Celsius până în 2100, comparativ cu nivelurile preindustriale. Scenariul cel mai grav prevedea o încălzire cataclismică de peste 4 grade Celsius în aceeași perioadă.

Într-un studiu publicat luna trecută, un grup de cercetători reuniți pentru a evalua scenariile de emisii a scris că utilizarea unor astfel de simulări „servește drept instrument esențial în analiza schimbărilor climatice, permițând explorarea evoluției viitoare a sistemului climatic, a impacturilor climatice și a sistemului uman”.

Scenariul extrem al trecutului, au scris ei, „a devenit neplauzibil, pe baza tendințelor privind costurile energiei regenerabile, apariției politicilor climatice și tendințelor recente ale emisiilor”. În același timp, multe dintre traiectoriile cu emisii scăzute „au devenit, de asemenea, incompatibile cu tendințele observate în perioada 2020–2030”.

Hausfather a spus că este „o critică rezonabilă” faptul că, prea des de-a lungul anilor, RCP 8.5 a fost interpretat ca un scenariu „business as usual”, deși nu a fost niciodată intenționat astfel. El a afirmat că este un lucru pozitiv faptul că scenariile climatice propuse acum de oamenii de știință reflectă mai bine gama de rezultate posibile în deceniile următoare.

„Am observat o stabilizare a emisiilor globale” în ultimii ani, a spus Hausfather, cercetător la Berkeley Earth. „Scenariile pe care le creăm astăzi sunt diferite de cele pe care le cream acum 15 ani, pentru că lumea de astăzi este diferită față de cea de acum 15 ani”.

Într-o postare online de luni, Hausfather, Peters și colegul lor climatolog Piers Forster au scris că scenariile precum RCP 8.5 au fost concepute pentru a imagina cele mai grave viitoruri posibile, „nu cel mai probabil rezultat, nici măcar într-o lume care nu face nimic pentru a combate schimbările climatice”.

În același timp, au scris ei, dispariția lui RCP 8.5 aduce și o urmă de veste bună. „Scăderea rapidă a costurilor energiei curate a redus traiectoria viitoare a emisiilor, iar noile scenarii concepute pentru a reflecta politicile actuale sunt semnificativ mai reduse decât majoritatea scenariilor de bază din literatura de specialitate”, au scris ei.

Totuși, ei și alți cercetători au subliniat în repetate rânduri că, deși lumea ar putea evita cele mai dăunătoare scenarii climatice imaginate anterior, următoarele cele mai grave scenarii ar putea fi în continuare foarte rele pentru omenire, mai ales pe termen lung.

„Matematica brutală a schimbărilor climatice este aceasta”, au scris ei. „Atât timp cât emisiile de CO2 rămân peste zero, lumea va continua să se încălzească”.