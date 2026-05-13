Un „Super El Niño” aflat în formare s-ar putea autodistruge și să declanșeze revenirea La Niña. Avertismentul meteorologilor

1 minut de citit Publicat la 12:02 13 Mai 2026 Modificat la 12:08 13 Mai 2026

Meteorologii avertizează că un episod de tip „Super El Niño” ar putea atinge niveluri istorice de intensitate (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Meteorologii avertizează că un episod de tip „Super El Niño”, estimat să se formeze în această vară, ar putea atinge niveluri istorice de intensitate, influențând dramatic clima globală, sezonul uraganelor și temperaturile la nivel mondial.

Paradoxal însă, tocmai forța excepțională a fenomenului ar putea accelera propria sa prăbușire și ar putea deschide calea unei reveniri rapide a fenomenului La Niña.

Potrivit FOX Forecast Center, toate cele cinci episoade majore de Super El Niño înregistrate după 1970 au fost urmate de o tranziție rapidă către condiții neutre sau către La Niña.

El Niño face parte din ciclul climatic ENSO (El Niño–Oscilația Sudică), care influențează circulația atmosferică și regimul meteorologic la scară globală. Fenomenul apare atunci când temperaturile apelor din Pacificul ecuatorial devin mai ridicate decât media, în timp ce La Niña reprezintă faza opusă, caracterizată prin răcirea acestor ape.

Un Super El Niño are efecte majore asupra vremii din întreaga lume. În Atlantic, fenomenul reduce semnificativ formarea uraganelor, în timp ce în Pacificul de Est stimulează dezvoltarea furtunilor tropicale.

În Statele Unite, El Niño aduce de regulă furtuni mai numeroase în sud, din California până în Florida, și condiții mai uscate în statele nordice. În același timp, fenomenul contribuie la creșterea temperaturilor globale, prin eliberarea unei cantități uriașe de căldură din Oceanul Pacific în atmosferă.

Specialiștii spun însă că mecanismul care alimentează El Niño conține și semințele propriei destrămări.

Furtunile intense generate de apele foarte calde transferă energia termică din ocean în atmosferă printr-un proces numit „ventilație atmosferică”. Practic, oceanul pierde treptat căldura acumulată, iar sistemul climatic ajunge într-un punct critic.

„Pe măsură ce suprafața oceanului începe să se răcească, alizeele revin în forță și împing apa caldă spre Asia”, explică experții FOX Forecast Center.

Acest proces permite ascensiunea apelor reci din adâncurile Pacificului către suprafață, fenomen cunoscut drept upwelling, ceea ce determină o răcire rapidă a oceanului și favorizează instalarea unui episod La Niña.

Datele istorice arată că, în patru dintre cele cinci episoade de Super El Niño observate după 1970, anul următor a fost dominat de La Niña.

Dacă acest tipar se repetă, actualul ciclu de încălzire extremă ar putea fi urmat de revenirea La Niña în 2027.

Fenomenul La Niña este asociat, în general, cu ierni mai reci și mai umede în nordul Statelor Unite, dar și cu un risc crescut de uragane puternice în Atlantic, în special în principala zonă de dezvoltare a acestora.