Un zbor din SUA spre Spania s-a întors brusc deasupra Atlanticului. Autorități: "Pe telefoane apărea un anumit cuvânt din patru litere"

3 minute de citit Publicat la 17:28 02 Iun 2026 Modificat la 17:28 02 Iun 2026

Un zbor United Airlines cu destinația Spania, care decolat de pe Aeroportul Internațional Newark Liberty, s-a întors din drum la mijlocul distanței, deasupra Atlanticului, după ce piloții au constatat existența unei posibile amenințări la adresa securității, relatează CBS News.

Aeronava Boeing 767 a decolat sâmbătă, la ora locală 18:00, spre Palma de Mallorca însă nu a mai ajuns la destinație.

Avionul a revenit la Newark la ora 21:37.

United Airlines a confirmat că la bord se aflau 190 de pasageri și 12 membri ai echipajului.

Conform înregistrărilor audio ale controlului de trafic aerian, agenții de securitate au fost trimiși să inspecteze aeronava, pasagerii și bagajele lor după ce unul dintre cei aflați la bord și-a denumit dispozitivul Bluetooth cu "un anumite cuvânt din patru litere".

"Agenții vor trebui să inspecteze întreaga aeronavă, inclusiv zona de marfă", se poate auzi pe înregistrări o voce din turnul de control.

O postare a unui pasager pe rețelele sociale a relevat că piloții le-au cerut în mod repetat pasagerilor să oprească toate dispozitivele Bluetooth, însă două au rămas active pe parcursul zborului.

Pasageră: Pe telefon apărea un dispozitiv numit "Bombă"

Jordan Moore, originară din Arkansas și pasageră la bordul aeronavei, a declarat pentru Gothamist că a observat cuvântul "Bombă" ("Bomb" în limba engleză, n.r.) în lista dispozitivelor Bluetooth active, afișată de smartphone-ul său.

Anterior, un alt pasager a atras atenția personalului de la bord asupra dispozitivului Bluetooth cu denumire amenințătoare.

Moore a relatat că zborul nu a fost întrerupt imediat, însă căpitanul le-a cerut pasagerilor să își dezactiveze dispozitivele Bluetooth, avertizând că, în caz contrar, avionul va trebui să se întoarcă.

Pasagerii s-au conformat, cu o excepție: dispozitivul cu numele suspect a rămas singurul care mai apărea în listă, a povestit femeia.

"La început, nu am fost deloc îngrijorată. M-am gândit: 'Este doar o rețea Bluetooth'", a menționat Moore, care călătorea spre Spania împreună cu prietena sa, Hayley Harmon.

"Ulterior, căpitanul a spus: 'Acesta este ultimul avertisment', iar dispozitivul tot nu a fost oprit. Toată lumea își dezactivase dispozitivele, însă dispozitivul 'BOMB' încă apărea activ. Începuse să devină puțin îngrijorător", a continuat ea.

Avionul a fost întâmpinat de poliție la întoarcerea în SUA

Potrivit acestei pasagere, la revenirea pe aeroportul din Newark, aeronava era așteptată de zeci de polițiști și vehicule de intervenție.

Un alt pasager a postat pe rețelele sociale un videoclip care arată cum echipajul și ofițerii escortează pasagerii din avion către un autobuz de pe pistă.

Aeronava a fost controlată de polițiști, iar pasagerii au fost verificați din nou de agenții vamali și de poliția de frontieră, înainte de a li se permite să se reîmbarce.

Compania aeriană a refuzat să ofere detalii despre cauza incidentului.

Un pasager de 16 ani și-ar fi numit "Bombă" conexiunea Bluetooth de pe telefon

Însă airlive.net a citat înregistrări audio LiveATC.net de la aeroportul din Newark și de pe frecvențele companiei, conform cărora un pasager - aparent un minor de 16 ani - și-a numit conexiunea Bluetooth de pe telefonul său astfel încât să fie listată ca "BOMBĂ" (BOMB).

Pasagerii reveniți în SUA au decolat duminică dimineață și au putut ateriza în Spania în cursul după-amiezii.

Într-un comunicat, Autoritatea federală a aviației americane, FAA, a declarat că zborul 236 al United Airlines s-a întors pe Aeroportul Internațional Newark Liberty sâmbătă "după ce echipajul a raportat o perturbare din partea pasagerilor".

Potrivit FAA, companiile aeriene au raportat peste 640 de incidente cu pasageri indisciplinați de la începutul acestui an și până în prezent.

CBS News amintește că, înaintea acestui eveniment, un zbor intern din SUA a fost deviat, vineri, din cauza unei probleme de securitate legate de un pasager turbulent.

De asemenea, la începutul acestei luni, un zbor United care ateriza pe aeroportul Newark a lovit un camion cu semiremorcă și un stâlp de iluminat. Nimeni nu a fost rănit.

Boeingul 767 implicat în acest ultim incident se deplasa cu 260 km/h în momentul coliziunii.