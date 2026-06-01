S-a descoperit aur în aluviunile din Someșul Mare. Până acum s-au recuperat câteva kilograme, după ce s-a excavat nisip și pietriș

Aurul încă se mai găsește în albia Someșului Mare. Deși zăcămintele sunt modeste, în aluviunile râului mai pot fi găsite cantități semnificative de aur. Recent, o societate comercială a obținut autorizația necesară pentru valorificarea unei cantități de câteva kilograme de aur recuperate în urma exploatării.

Potrivit directorului Direcției Județene de Mediu Bistrița-Năsăud, Sever Roman, instituția a emis o singură autorizație pentru prelucrarea aurului aluvionar extras din Someșul Mare, telatează Timp Online.

„Am emis o singură autorizație pentru aur aluvionar din Someșul Mare, însă pentru o cantitate destul de mică, câteva kilograme, pentru a putea fi prelucrată. Au solicitat-o de la o balastieră, în urma excavațiilor de nisipi și pietriș, la Uriu, din câte îmi amintesc”, a declarat acesta la AS TV.

Aurul aluvionar se formează în urma eroziunii rocilor aurifere de către apă. Datorită densității sale ridicate, particulele de aur sunt transportate pe distanțe relativ scurte și se depun în zone favorabile acumulării, precum coturile râurilor, în spatele bolovanilor, în fisurile rocii de bază sau în vechile terase ale văilor.

În cazul Someșului Mare, sursa acestui aur este legată de vechile exploatări miniere din zona Rodna, una dintre cele mai importante regiuni miniere medievale din nordul Transilvaniei. Documentele istorice arată că, în perioada Regimentului de Graniță Năsăud din secolul al XVIII-lea, aurul era extras atât din galerii, cât și prin spălarea aluviunilor aurifere.

Chiar dacă zona nu a cunoscut notorietatea auriferă a Munților Apuseni, existența aurului aluvionar în bazinul Someșului Mare este consemnată în numeroase studii și lucrări dedicate mineritului transilvănean. Specialiștii consideră că în aluviunile unor văi montane din Munții Rodnei se mai găsesc și astăzi particule fine de aur, însă concentrațiile sunt reduse și exploatarea lor este rentabilă doar în anumite condiții.

După recuperare și purificare, aurul aluvionar are aceleași utilizări ca aurul extras din zăcăminte primare. Metalul prețios poate fi folosit pentru realizarea bijuteriilor, lingourilor și monedelor, în industria electronică, în medicină și stomatologie, dar și în domeniul artistic și decorativ. Procesul de obținere presupune spălarea și concentrarea aluviunilor, îndepărtarea impurităților, urmate de topirea și turnarea aurului în forma dorită.