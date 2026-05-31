100 de copii vor juriza filme din întreaga lume la WonderFest 2026

1 minut de citit Publicat la 10:56 31 Mai 2026 Modificat la 10:56 31 Mai 2026

Festivalul este organizat de Consiliul Județean Ilfov

Județul Ilfov devine, între 2 și 6 iunie 2026, locul în care filmul, educația și creativitatea se întâlnesc într-unul dintre cele mai importante evenimente dedicate copiilor și adolescenților. WonderFest revine cu ediția a VI-a și aduce în fața publicului filme din competiția internațională, invitați speciali și zeci de activități menite să inspire noua generație.

Festivalul este organizat de Consiliul Județean Ilfov prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov și reunește copii, adolescenți, artiști, regizori, actori, traineri și invitați speciali din România și din străinătate.

WonderFest 2026 este susținut de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Primăria Măgurele, Universitatea din București, prin Facultatea de Fizică, Academia Da Vinci, Mastercard, Banca Transilvania, RetuRo, Editura Litera, Dorna și UAC.

Pe parcursul celor cinci zile, participanții vor avea acces la proiecții speciale, întâlniri cu profesioniști ai industriei cinematografice și workshop-uri de actorie, cinematografie, fotografie, improvizație scenică, leadership, creație video, caricatură, scenografie și educație prin cultură.

Atracția principală a ediției din acest an este juriul format din 100 de copii, care vor analiza și premia filmele participante. Într-un festival construit pentru tineri, vocea lor devine cea care contează cel mai mult.

WonderFest a crescut de la an la an și a devenit mai mult decât un festival de film. Este un spațiu în care copiii și adolescenții își descoperă talentul, își dezvoltă încrederea în sine și învață că pot fi parte activă din lumea culturii și a creației.

Ediția din acest an promite experiențe memorabile, invitați surpriză și o atmosferă care transformă începutul verii într-o adevărată sărbătoare a imaginației.