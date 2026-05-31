"Fără legătură cu ultimatumul lui Radev". Retragerea avioanelor americane din Bulgaria era deja planificată de NATO

1 minut de citit Publicat la 10:57 31 Mai 2026 Modificat la 10:57 31 Mai 2026

Emiterea vizelor americane pentru bulgari nu este direct legată de acordurile militare NATO. FOTO: Profimedia Images

Retragerea avionelor militare americane de pe aeroportul din Sofia este legată de o strategie mai amplă de rotație a NATO și nu de presiunile exercitate de prim-ministrul Rumen Radev cu privire la problema vizelor pentru cetățenii bulgari, potrivit Novinite.

Informațiile apar după ce, vineri, Radev a declarat că Bulgaria va prelungi șederea aeronavelor americane pe aeroportul din Sofia doar până la sfârșitul lunii iunie, după ce Washingtonul nu a răspuns pozitiv solicitării Sofiei de a ridica obligativitatea vizelor pentru bulgari. „Și noi avem prioritățile și procedurile noastre și nu putem răspunde pozitiv solicitării de ședere lungă a avioanelor cisternă pe aeroportul din Sofia”, a declarat prim-ministrul, adăugând că luna suplimentară ar permite forțelor aliate să aibă timp să se reorganizeze și să mute operațiunile în altă parte.

Declarația a creat impresia că Bulgaria limitează prezența militară americană ca punct de presiune în disputa privind vizele. Cu toate acestea, cererea inițială de desfășurare, depusă de Statele Unite, acoperea deja perioada 17 februarie - 31 mai 2026. Washingtonul solicitase permisiunea ca până la 15 aeronave și aproximativ 500 de militari să participe la activitățile de vigilență sporită ale NATO, iar acordul a fost aprobat de guvernul lui Rosen Zhelyazkov.

În loc să încheie misiunea mai devreme, guvernul bulgar a prelungit efectiv desfășurarea cu încă o lună printr-o nouă decizie a Consiliului de Miniștri. Oficialii au subliniat, de asemenea, că prelungirea nu modifică condițiile, parametrii sau statutul non-militar inițial al desfășurării.

Emiterea vizelor americane pentru bulgari nu este direct legată de acordurile militare NATO. Conform reglementărilor americane, Bulgaria poate adera la Programul de renunțare la vize doar dacă rata de refuz pentru vizele turistice scade sub 3%. Deși rata de respingere a scăzut semnificativ în ultimii ani și se situează în prezent în apropierea a 5%, aceasta depășește încă pragul necesar.

Deplasarea aeronavelor americane departe de Sofia face parte, de asemenea, dintr-o repoziționare mai amplă a forțelor militare americane pe flancul estic al NATO, o strategie prezentată public de Washington la începutul anului 2025. Schimbările includ ajustări ale desfășurărilor în România, Slovacia, Ungaria și Bulgaria.