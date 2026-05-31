Haos pe străzile Parisului după ce PSG a câștigat finala Ligii Campionilor. Sute de suporteri arestați, după bătăi cu poliția

1 minut de citit Publicat la 09:31 31 Mai 2026 Modificat la 09:37 31 Mai 2026

Zeci de mii de parizieni au ieșit pe străzi pentru a sărbători victoria din finala Ligii Campionilor, ceea ce a dus la „confruntări violente” cu poliția. Foto: Profimedia Images

Peste 400 de persoane au fost arestate sâmbătă seara în Franța, din care 283 doar în Paris, după lupte violente care au izbucnit între poliție și francezii ieșiți pe străzi pentru a sărbători victoria echipei Paris Saint-Germain (PSG) în finala Ligii Campionilor la fotbal, informează AFP și France 24.

În jur de 22.000 de polițiști au fost desfășurați în Franța special pentru finala Ligii Campionilor, din care 8.000 doar în Paris. În capitala pariziană, circulația tramvaielor a fost oprită, mai multe stații de metrou închise și mai multe curse de autobuz deviate sau anulate.

După câștigarea de către PSG, în al doilea an consecutiv, a Ligii Campionilor la fotbal, în jur de 20.000 de parizieni au ieșit sâmbătă seara pe Champs-Elysees.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a anunțat că șapte ofițeri de poliție au fost răniți, șase mașini distruse și un restaurant și o băcănie din centrul Parisului au fost avariate.

Paris Saint-Germain a câştigat trofeul Ligii Campionilor la fotbal pentru al doilea an la rând, după ce a învins-o pe Arsenal cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, sâmbătă seara, pe Puskas Arena din Budapesta, într-o finală în care scorul a fost egal, 1-1 (0-1, 1-1), atât la finalul celor 90 de minute, cât şi după prelungiri, conform Agerpres.

PSG a devenit a doua echipă din era Champions League care reuşeşte să îşi apere titlul, după Real Madrid, care a câştigat trofeul de trei ori la rând, între 2016 şi 2018.