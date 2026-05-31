Secretul caselor mediteraneene care păstrează răcoarea. Temperatura scade fără niciun cost la energie

Publicat la 09:00 31 Mai 2026 Modificat la 09:00 31 Mai 2026

În urmă cu aproape 30 de ani, la un seminar despre metode de răcire a clădirilor, specialiștii avertizau că, într-o zi, clima din Londra va semăna cu cea din Marsilia. La acel moment părea o predicție exagerată. Astăzi însă, valurile de căldură tot mai frecvente arată că schimbarea nu mai este deloc teoretică, potrivit The Independent.

Arhitecta Rosa Schiano-Phan, specialistă în strategii de răcire naturală și autoare a volumului The Architecture of Natural Cooling, spune că multe dintre soluțiile tradiționale folosite de generații în zona mediteraneană ar putea deveni extrem de utile și în țările nordice, inclusiv în Marea Britanie.

Printre cele mai eficiente metode se află una surprinzător de simplă: culoarea clădirilor.

Casele albe rămân mai reci

Suprafețele albe reflectă lumina soarelui în loc să o absoarbă. Potrivit studiilor, acoperișurile vopsite în alb sau tratate cu materiale reflectorizante pot reduce temperatura din interiorul unei locuințe cu peste un grad Celsius, iar în unele cazuri chiar cu mai mult de patru grade.

În plus, aceste suprafețe pot scădea și temperatura exterioară din jurul clădirilor cu până la două grade Celsius, contribuind la reducerea efectului de „insulă de căldură urbană”, fenomenul care face ca orașele să fie mai fierbinți decât zonele rurale din jur.

Specialiștii spun însă că astfel de soluții funcționează cel mai bine atunci când sunt combinate. De exemplu, un acoperiș alb este mult mai eficient dacă ferestrele rămân închise în orele de vârf ale căldurii și sunt protejate cu obloane sau sisteme exterioare de umbrire.

Pereții groși și aerisirea pe timp de noapte

Locuințele tradiționale mediteraneene folosesc și alte trucuri simple pentru a păstra răcoarea. Pereții și podelele groase acumulează aerul rece din timpul nopții și îl eliberează treptat pe parcursul zilei. De aceea, multe case din sudul Europei rămân confortabile chiar și în perioadele cu temperaturi extreme.

Ventilația nocturnă este, de asemenea, esențială, mai ales în zonele unde temperaturile scad după lăsarea întunericului. În marile orașe, unde asfaltul și clădirile păstrează căldura mai mult timp, aceste metode devin și mai importante.

Un acoperiș alb nu răcește casa iarna

Una dintre temerile frecvente este că un acoperiș alb ar putea face locuința mai rece în sezonul rece. Specialiștii spun însă că impactul este foarte mic, mai ales dacă locuința este bine izolată.

În timpul iernii, pierderile de căldură depind în principal de capacitatea casei de a păstra temperatura din interior, nu de culoarea acoperișului. În plus, în climatele nordice, lumina solară este mai slabă și adesea blocată de nori.

O soluție simplă și mai ieftină decât aerul condiționat

Reîmprospătarea unei case cu vopsea albă sau aplicarea unor straturi reflectorizante pe acoperișurile plate nu implică costuri uriașe comparativ cu cheltuielile pentru răcire și energie.

În cazul acoperișurilor înclinate, specialiștii recomandă înlocuirea țiglelor foarte închise la culoare cu variante mai deschise și mai reflectorizante, precum țigla ceramică. Este o soluție mai costisitoare, dar care poate reduce semnificativ temperatura acoperișului.