FT: Uraniul îmbogățit al Iranului, aflat aproape de pragul armelor nucleare, ar putea ajunge în Kazahstan

Publicat la 09:01 31 Mai 2026

Soarta celor 440 de kilograme de uraniu îmbogățit la o puritate de 60% este una dintre cele mai dificile probleme din negocierile indirecte dintre Washington și Teheran . Foto: GettyImages

Kazahstanul a indicat că este dispus să preia stocul de uraniu îmbogățit al Iranului, ajuns aproape de nivelul necesar pentru fabricarea armelor nucleare, dacă Washingtonul și Teheranul vor ajunge la un acord privind programul nuclear al republicii islamice, a declarat șeful organismului de supraveghere nucleară al ONU, citat de Financial Times.

Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a declarat pentru Financial Times că statul din Asia Centrală și-a exprimat disponibilitatea de a păstra acest stoc în timpul întâlnirii pe care a avut-o săptămâna aceasta la Astana cu președintele kazah Kassym-Jomart Tokaiev.

Soarta celor 440 de kilograme de uraniu îmbogățit la o puritate de 60% este una dintre cele mai dificile probleme din negocierile indirecte dintre Washington și Teheran privind un acord care să pună capăt războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului. Președintele Donald Trump a cerut ca acest stoc să fie transferat în afara republicii islamice.

Teheranul a indicat că nu va preda stocul

În declarațiile publice, Teheranul a indicat că nu va preda stocul. Cu toate acestea, persoane informate cu privire la propunere au afirmat că, în cadrul acordului, ar exista un angajament de a discuta fie diluarea, fie transferul materialului fisionabil, ca parte a unei înțelegeri care să prelungească un armistițiu fragil cu 60 de zile, să permită redeschiderea strâmtorii Ormuz și să stabilească baza negocierilor privind programul nuclear iranian.

Un oficial american a declarat joi că negociatorii celor două părți au ajuns la un memorandum de înțelegere privind acordul, însă Trump nu a aprobat încă documentul și are nevoie de câteva zile pentru a-l analiza.

Vicepreședintele american JD Vance a afirmat ulterior că Washingtonul „nu a ajuns încă acolo”, dar că părțile sunt aproape de un acord, adăugând că unul dintre punctele sensibile rămâne stocul de uraniu.

Biroul președintelui Kazahstanului, Ministerul de Externe și Ministerul Energiei nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Cele 440 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit s-ar afla sub dărâmăturile celor trei principale instalații nucleare iraniene — Natanz, Fordow și Isfahan — bombardate de Statele Unite după ce acestea s-au alăturat pentru scurt timp războiului de 12 zile purtat de Israel împotriva Iranului în luna iunie.

Cantitatea este suficientă pentru producerea a aproximativ 10 arme nucleare dacă uraniul ar fi îmbogățit în continuare până la 90%.

Trump a susținut că atacurile din iunie au „distrus complet” programul nuclear al Iranului. Experții afirmă însă că, atât timp cât Iranul deține acest stoc, riscul ca republica islamică să încerce să dezvolte arme nucleare, dacă ar decide acest lucru, va continua să existe.

Iranul, care insistă că programul său nuclear are scopuri exclusiv civile și pașnice, deține de asemenea peste 9.000 de kilograme de uraniu îmbogățit la niveluri mult mai reduse.

Grossi a declarat pentru Financial Times că, deoarece AIEA dispune de o „bancă” de uraniu slab îmbogățit în Kazahstan, „există un loc unde acest material ar putea fi depozitat în siguranță”.

El a adăugat că această soluție „ar putea fi” acceptabilă atât pentru Statele Unite, cât și pentru Iran. Totuși, soarta stocului va fi decisă doar în cadrul negocierilor nucleare care urmează să aibă loc după semnarea memorandumului de înțelegere.

În această săptămână, Trump a scris pe rețeaua Truth Social că uraniul puternic îmbogățit trebuie „fie predat imediat Statelor Unite (...), fie, de preferință, distrus la fața locului, în cooperare cu Republica Islamică Iran”.

„Sau într-o altă locație acceptabilă, în prezența Comisiei pentru Energie Atomică sau a unei instituții echivalente, care să asiste la acest proces și eveniment”, a adăugat el.

Rezervele lui Donald Trump

Separat, Trump a afirmat că „nu s-ar simți confortabil” dacă Rusia sau China ar prelua acest stoc.

Pe lângă problema uraniului, Statele Unite insistă ca Iranul să accepte un moratoriu de 20 de ani asupra îmbogățirii uraniului.

AIEA este responsabilă de mult timp cu monitorizarea programului nuclear iranian și a implementat un regim strict de verificare în cadrul acordului nuclear din 2015 semnat de Teheran cu administrația Obama și alte mari puteri mondiale.

Totuși, cooperarea Iranului cu AIEA s-a redus semnificativ după ce Trump a retras SUA din acel acord în timpul primului său mandat, iar agenția nu a mai putut inspecta principalele instalații nucleare iraniene de la războiul din iunie.

Grossi a oferit consultanță tehnică și la ultimele negocieri nucleare dintre SUA și Iran, desfășurate în februarie, cu câteva zile înainte ca Trump să se alăture premierului israelian Benjamin Netanyahu în lansarea operațiunii militare.

La acel moment, Omanul, care a mediat discuțiile, a declarat că părțile erau aproape de un acord, însă oficialii americani au contestat existența unor progrese semnificative.

Grossi a spus că este convins că ambele părți erau dispuse să facă concesii și doreau un acord. Întrebat despre șansele unui nou acord nuclear în prezent, șeful AIEA a răspuns: „Este întotdeauna posibil.”