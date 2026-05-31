China lansează cea mai mare stație electrică offshore din lume. Gigantul de 25.000 de tone care schimbă viitorul energiei eoliene

Publicat la 08:00 31 Mai 2026 Modificat la 08:00 31 Mai 2026

China a făcut un nou pas uriaș în cursa globală pentru energie verde, după lansarea celei mai mari și mai puternice stații offshore de conversie electrică construite vreodată, potrivit english.news.cn.

Imensa structură, denumită „Hai Feng Zhi Xin” („Inima Vântului Marin”), a plecat din portul Nantong, provincia Jiangsu, la bordul unei nave semi-submersibile și se îndreaptă spre un parc eolian aflat în largul orașului Yangjiang, în provincia Guangdong.

Construcția impresionantă cântărește aproximativ 25.000 de tone și este considerată o realizare tehnologică majoră pentru sectorul energiei eoliene maritime. Stația va fi montată pe mare printr-o operațiune extrem de complexă, care necesită o precizie de ordinul milimetrilor.

Stația este prima din lume capabilă să transporte 2.000 de megawați la o tensiune de 500 kilovolți

Proiectul marchează intrarea Chinei în era transmisiilor offshore cu curent continuu de ultra-înaltă tensiune (UHVDC), o tehnologie esențială pentru dezvoltarea parcurilor eoliene aflate la mare distanță de coastă.

Stația este prima din lume capabilă să transporte 2.000 de megawați la o tensiune de 500 kilovolți. Rolul său este crucial: energia produsă de cele 163 de turbine eoliene este colectată, tensiunea este ridicată, iar curentul alternativ este transformat în curent continuu pentru a putea fi transportat eficient prin cabluri submarine pe distanțe foarte mari, cu pierderi minime de energie.

Fără această tehnologie, exploatarea vântului din largul adânc al oceanelor ar fi mult mai dificilă și costisitoare.

Are dimensiunea unui teren de fotbal

Dimensiunile instalației sunt impresionante: are 85,5 metri lungime, 82,5 metri lățime și 44 metri înălțime, ocupând o suprafață comparabilă cu un teren de fotbal și având înălțimea unei clădiri de 15 etaje.

În interior se află sisteme complexe electrice, de ventilație și protecție împotriva incendiilor, toate adaptate condițiilor extreme din largul oceanului, unde umiditatea ridicată și salinitatea reprezintă provocări majore pentru echipamente.

Spre deosebire de parcurile eoliene clasice, amplasate aproape de țărm și în ape puțin adânci, proiectele din largul adânc oferă acces la vânturi mai puternice și mai constante, însă necesită tehnologii mult mai avansate pentru transportul energiei.

Noua stație va funcționa aproape complet autonom, fără echipaj permanent la bord. Monitorizarea și mentenanța vor fi realizate de la distanță prin sisteme inteligente.

Lansarea „Inimii Vântului Marin” face parte dintr-o strategie mai amplă

După finalizarea instalării, energia produsă va alimenta provincia Guangdong, una dintre cele mai industrializate și energofage regiuni ale Chinei, contribuind la reducerea consumului de cărbune și a emisiilor de carbon.

Lansarea „Inimii Vântului Marin” face parte dintr-o strategie mai amplă prin care China încearcă să devină lider mondial în tehnologiile offshore pentru energie regenerabilă.

În ultimele luni, țara a conectat la rețea și prima turbină eoliană offshore de 20 MW construită integral cu tehnologii interne, iar recent a fost instalată și cea mai mare platformă eoliană plutitoare din lume.

Planul energetic al Chinei pentru perioada 2026–2030 prevede atingerea unei capacități offshore de 100 GW până la finalul deceniului, iar extinderea spre zone maritime tot mai îndepărtate pare să devină noua direcție strategică a industriei.