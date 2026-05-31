Marele Zid Verde care trebuia să oprească Sahara, este lovit de corupţie, fraudarea banilor şi indolenţa guvernelor

2 minute de citit Publicat la 08:00 31 Mai 2026 Modificat la 08:00 31 Mai 2026

Scopul acestui proiect este refacerea terenurilor degradate din regiunea Sahel. Foto: Profimedia Images

Unsprezece țări africane s-au unit într-unul dintre cele mai ambițioase proiecte ecologice din lume: construirea unei uriașe bariere verzi care să oprească extinderea deșertului Sahara spre sudul continentului. Inițiativa, cunoscută sub numele de „Marele Zid Verde”, se întinde pe aproximativ 8.000 de kilometri, din Senegal până în Djibouti, potrivit La Nacion.

Proiectul a fost lansat în 2007 și are un buget estimat la aproximativ 31 de miliarde de dolari. În plus, în 2021, în cadrul summitului de la Paris, Uniunea Europeană, Uniunea Africană și Banca Mondială au promis investiții suplimentare pentru accelerarea lucrărilor și a reîmpăduririlor.

Scopul acestui proiect este refacerea terenurilor degradate din regiunea Sahel, o zonă extrem de vulnerabilă la schimbările climatice și deșertificare. Ideea este simplă: plantarea de copaci și refacerea vegetației pentru a proteja solul, a păstra umiditatea și a încetini avansul Saharei.

Potrivit planului, până în 2030 ar trebui restaurate aproximativ 100 de milioane de hectare de teren degradat, capturate 250 de milioane de tone de dioxid de carbon și create peste 10 milioane de locuri de muncă „verzi”.

Temperaturi în creștere, secetă și degradarea accelerată a terenurilor agricole

Zona Sahel se confruntă de ani buni cu temperaturi în creștere, secetă și degradarea accelerată a terenurilor agricole. Organizația Națiunilor Unite avertizează că regiunea se încălzește mai rapid decât media globală, iar deșertificarea avansează anual cu zeci de centimetri.

Consecințele sunt dramatice pentru populație. Milioane de oameni depind de agricultură și de terenurile fertile pentru a supraviețui, iar specialiștii avertizează că, dacă fenomenul continuă, sute de milioane de persoane ar putea fi nevoite să își părăsească locuințele până la mijlocul secolului.

Unele țări au raportat deja rezultate importante. Etiopia a reușit să restaureze milioane de hectare prin protejarea vegetației care creștea natural și limitarea defrișărilor ilegale. Senegal a plantat milioane de copaci, iar Nigeria a recuperat suprafețe întinse de teren în nordul țării.

Doar o mică parte din obiective a fost realizată

Totuși, proiectul se confruntă și cu numeroase probleme. La aproape două decenii de la lansare, doar o mică parte din obiective a fost realizată. Presa internațională și organizațiile implicate vorbesc despre gestionarea defectuoasă a fondurilor, corupție, lipsă de infrastructură și instabilitate politică în mai multe state implicate.

În multe zone, sistemele de irigații nu mai funcționează, iar puieții plantați se usucă înainte să reziste climatului extrem. Lipsa investițiilor constante și dificultățile logistice au încetinit serios proiectul.

Chiar și așa, Marele Zid Verde rămâne una dintre cele mai mari speranțe ale Africii în lupta împotriva schimbărilor climatice și a deșertificării. Specialiștii spun că succesul lui ar putea schimba radical viitorul regiunii și ar putea deveni un model pentru alte zone afectate de secetă din lume.