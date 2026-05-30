Teheranul este la un pas de „ziua zero”. Criza apei care ar putea forța mutarea a 10 milioane de oameni

Publicat la 19:35 30 Mai 2026 Modificat la 19:39 30 Mai 2026

În timp ce bombele cad peste Teheran, o altă catastrofă se adâncește în tăcere: Iranul a intrat într-un „faliment al apei”. Rezervoarele capitalei sunt aproape goale, orașe întregi se scufundă din cauza pompării excesive a apei subterane, iar penuria a declanșat proteste reprimate sângeros. Experții avertizează că rădăcina dezastrului nu stă doar în secetă sau în război, ci în decenii de guvernare defectuoasă, iar fără o schimbare structurală reală, spun ei, „totul se va prăbuși”, arată un reportaj Live Science.

Pe 10 martie, SUA și Israelul au bombardat capitala iraniană Teheran atât de violent, încât un locuitor a descris orașul drept „ultima oprire înainte de iad”.

Clădirile s-au cutremurat și geamurile s-au spart, în timp ce rachetele loveau facilități petroliere și de dezvoltare a armamentului din Teheran, un oraș cu aproape 10 milioane de locuitori. Organizația Mondială a Sănătății i-a îndemnat pe iranieni să rămână în interior, în timp ce o ploaie acidă, înnegrită de funingine și compuși toxici, cădea peste zonele rezidențiale.

De la începutul războiului, pe 28 februarie, forțele americano-israeliene au lansat mii de atacuri în Iran, distrugând locuințe, școli, spitale și alte infrastructuri civile esențiale. Aproape 3.500 de iranieni au murit, iar peste 26.500 au fost răniți.

Dar, pe măsură ce bombardamentele continuă, o altă urgență se agravează în fundal. Războiul a pus în umbră o criză gravă a apei din Iran, care, printre altele, a făcut ca Teheranul să rămână aproape complet fără apă la sfârșitul anului trecut.

În noiembrie 2025, patru dintre cele cinci rezervoare de apă ale Teheranului erau goale în proporție de 88%, iar al cincilea, Amir Kabir, era gol în proporție de 92%. Orașul s-a confruntat cu cea mai gravă criză a apei din ultimii șaizeci de ani: în unele cartiere robinetele au secat, iar disperarea a pavat drumul către proteste sângeroase în decembrie 2025 și ianuarie 2026.

Iranul se află în secetă de peste cinci ani, iar penuria de apă – provocată de decenii de dependență excesivă de agricultură, de politici defectuoase și de ostilitate față de restul lumii – a cuprins întreaga țară. Lacuri, râuri și zone umede seacă în majoritatea provinciilor. Iar în orașul Mashhad, din nord-est, cu o populație de circa 3,5 milioane de oameni, nivelul apei a scăzut în noiembrie sub 3% din capacitatea de stocare.

Pentru a compensa pierderile de apă de suprafață, iranienii pompează apă subterană, dar și acele rezerve se epuizează.

„Iranul, în viitorul previzibil, va avea foarte, foarte multe alte probleme de rezolvat, și mă tem că mediul nu va fi în fruntea priorităților”, a declarat, pentru Live Science, Nima Shokri, co-director executiv al Hubului Universității ONU pentru Inginerie în fața Schimbărilor Climatice și șef al Institutului de Geo-Hidroinformatică de la Universitatea Tehnică din Hamburg, Germania.

Dar criza apei nu a dispărut, iar războiul o va agrava cel mai probabil, avertizează experții. Iranul nu își mai poate permite să-și neglijeze problemele cu apa, spune Shokri.

„Dacă prioritățile se schimbă într-un mod semnificativ, dacă există o schimbare structurală, dacă mediul devine o prioritate de prim rang, atunci se pot face lucruri”, afirmă el. „Iranul nu are de ales. Totul se va prăbuși fără o schimbare structurală reală”.

O țară în „faliment al apei”

Criza apei din Teheran a persistat luni întregi anul trecut. Încă din iulie 2025, oficialii avertizau că orașul era la câteva săptămâni distanță de „ziua zero” – momentul în care rezervele scad atât de mult încât robinetele seacă, iar locuitorii sunt nevoiți să stea la coadă pentru rații sau să cumpere apă îmbuteliată.

În august, în condițiile unor temperaturi de până la 50 de grade Celsius care au crescut cererea de energie și apă, autoritățile au închis pentru câteva zile birourile guvernamentale, băncile, școlile și universitățile.

Până în noiembrie, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, reînviase un plan îndelung dezbătut de a muta Teheranul în sudul mai umed al țării, din cauza lipsei de apă. De această dată, el a susținut că relocarea orașului „nu mai este opțională”.

Guvernul său a afirmat că regiunea Makran, care se întinde în sudul Iranului de la Strâmtoarea Hormuz până la Pakistan, ar putea găzdui un oraș nou. Dar guvernul nu a prezentat un plan detaliat și nici nu a abordat costul relocării, care, potrivit analiștilor, ar putea depăși 100 de miliarde de dolari.

Declarațiile lui Pezeshkian scot în evidență lipsa unei strategii naționale de combatere a penuriei de apă, spune Eric Lob, profesor asociat în cadrul Departamentului de Politică și Relații Internaționale de la Florida International University și cercetător în programul Carnegie pentru Orientul Mijlociu. În loc să implementeze soluții durabile, regimul iranian s-a bazat pe întreruperi ale apei, amenzi și soluții temporare – ceea ce înseamnă, spune Lob, „să pui un plasture pe niște răni deschise”.

Oficialii guvernamentali și experții au respins afirmațiile lui Pezeshkian ca fiind neserioase, și nu au greșit, consideră Lob: „Chiar dacă ai face asta, tot nu ai un plan național și tot ai rămâne doar cu aceste măsuri reactive, de tip cârpeală, care nu vor genera niciun fel de plan serios și sustenabil”.

Dar faptul că guvernul iranian ar lua în calcul strămutarea a 10 milioane de oameni arată gravitatea crizei apei, care a atins niveluri de „faliment al apei” – un punct în care daunele aduse unor sisteme hidrice sunt ireversibile la scară umană.

Penuria la nivel național de anul trecut a declanșat proteste în provincia centrală Isfahan, în martie, și a contribuit la tulburări în toată țara, pe care regimul le-a reprimat brutal în ianuarie 2026, ucigând până la 30.000 de oameni.

Anul trecut a agravat o secetă istorică – Iranul a primit cu circa 40% mai puține precipitații față de media pe termen lung –, iar schimbările climatice sunt prognozate să accentueze ariditatea regiunii.

Totuși, falimentul apei din această țară nu este provocat exclusiv de schimbările climatice sau de secetele de scurtă durată. El își are originea în decenii de guvernare defectuoasă și politici agresive pe care regimul le-a urmărit în detrimentul mediului și al poporului iranian, spune Shokri.

„Nu este vorba de «proastă administrare», pentru că proasta administrare e o reprezentare superficială a problemei”, afirmă el. „Este o eroare strategică de nivel înalt”.

Autosuficiență cu orice preț

De la Revoluția iraniană din 1979, elitele conducătoare ale țării au pus un mare accent pe independență și autosuficiență, în special în producția de alimente. Într-un comentariu publicat pe 13 martie în revista Nature Sustainability, Shokri și colegii săi susțin că această poziție și obiectivele geopolitice ale Iranului de după revoluție au provocat criza apei.

Agricultura din Iran s-a extins exploziv în ultimele patru decenii, în ciuda climatului arid și a disponibilității limitate de apă. Regimul a promovat extracția nelimitată de apă subterană pentru a cultiva grâu, orez, orz și trestie de zahăr pentru consumul intern, în timp ce culturile mai însetate, precum curmalele și fisticul, s-au înmulțit pentru export.

Oficialii au investit doar minimal în reutilizarea apei, reducerea pierderilor și infrastructura de monitorizare, subvenționând masiv energia – pe care fermierii au folosit-o pentru a săpa mai multe fântâni și a pompa mai multă apă subterană.

În plus, guvernul a finanțat sute de baraje pentru stocarea apei, dar unele dintre râurile pe care au fost construite sunt prea mici pentru a susține rezervoare.

„De multe ori, barajele nu au suficientă apă și provoacă și un anumit grad de evaporare, pentru că apa stă pur și simplu acolo”, a declarat Liz Saccoccia, specialistă în securitatea apei la World Resources Institute din Washington.

Astăzi, agricultura reprezintă aproximativ 90% din consumul de apă al Iranului. În 2024, 32 dintre cele 50 de acvifere cel mai intens pompate din lume se aflau în Iran.

Numărul fântânilor pentru pomparea apei subterane aproape s-a dublat – de la circa 450.000 în 2000 la 800.000 în 2013 –, dar cantitatea de apă extrasă din acestea a scăzut cu 18% în aceeași perioadă, din cauza acviferelor secate.

Pentru a ajunge la ultimii stropi, fermierii au adoptat pompe electrice submersibile care pot coborî sub 50 de metri, însă acest lucru a coborât atât de mult pânzele freatice, încât apa sărată s-a infiltrat în acvifere. Fermierii care folosesc această apă pentru irigații au acum soluri saline, ceea ce le limitează productivitatea.

Politica de autosuficiență alimentară a Iranului a oscilat în ultimele decenii, spune Lob, iar țara a importat grâu și alte produse agricole, mai ales din Rusia și Brazilia. Dar presiunea de a opera pompele de apă a rămas ridicată, în principal pentru că utilizarea apei în Iran este extrem de ineficientă.

Ineficiența se datorează implicării slabe a guvernului iranian, care a cheltuit resurse pentru susținerea unor grupări militante și rebele din Orientul Mijlociu – precum Hezbollah în Liban și houthii în Yemen –, în loc să dezvolte sisteme sustenabile de gestionare a apei, spune Shokri.

Lipsa investițiilor străine și accesul limitat la tehnologii avansate din țări precum SUA și Israel, din cauza sancțiunilor internaționale, au amplificat problema. Tehnologii precum analiza volumelor mari de date, programarea irigațiilor bazată pe inteligență artificială sau contabilizarea apei prin satelit ar putea reduce drastic consumul; în schimb, „modul în care fac irigațiile este complet depășit”, spune Shokri. De exemplu, irigarea prin inundare este folosită pentru cultivarea orezului în regiuni cu rate ridicate de evaporare, precum provincia Khuzestan din sud-vestul Iranului.

Și alți experți sunt de acord că regimul iranian este responsabil pentru urgența apei din țară și că încălzirea globală și sancțiunile economice nu fac decât să agraveze o problemă deja existentă.

„Este o criză care se construiește de ani de zile, și cred că ar putea fi atribuită în egală măsură – dacă nu chiar mai mult – proastei administrări guvernamentale, alături de aceste probleme structurale și factori externi”, spune Lob.

Principalul defect al politicii hidrice a Iranului este că deciziile sunt luate la scară națională, în loc să fie luate la nivel de bazin hidrografic, unde autoritățile ar putea planifica activitățile economice în funcție de cantitatea de apă disponibilă, spune Saccoccia.

„În Iran, există aceste obiective politice care chiar intră în conflict cu realitatea resurselor de apă pe care le au”, afirmă ea.

Din rău în mai rău

Epuizarea apei dulci din Iran a contribuit la declanșarea altor trei crize care amenință traiul, sănătatea și siguranța oamenilor.

În primul rând, lipsa apei a afectat producția de energie, deoarece apa generează hidroenergie și răcește centralele electrice. În 2019, 10,6% din electricitatea Iranului provenea din baraje, dar în 2025 acest procent a scăzut la 3,3%, cel puțin parțial din cauza nivelurilor record de scăzute din unele rezervoare.

Penele de curent au devenit întâmplări zilnice în orașe precum Teheran, unde rezervoarele au coborât mult sub capacitate. Vara trecută, birourile și magazinele au fost obligate să se închidă câteva ore pe zi din cauza întreruperilor de electricitate care blocau accesul la internet și aparatele precum aparatele de aer condiționat și frigiderele.

În căldura sufocantă, lipsa apei și a curentului făcea statul în casă extrem de dificil, lăsându-le locuitorilor puține opțiuni în afară de a cumpăra apă îmbuteliată ca să se răcorească.

Criza apei a generat și o poluare periculoasă a aerului, prin praful care se ridică de pe albiile uscate ale lacurilor și râurilor, spune Shokri. Imaginile din satelit arată că suprafețele de apă din Iran s-au micșorat dramatic în ultimii 40 de ani, expunând sedimente care sunt ușor ridicate de vânt și pot călători sute de kilometri. De pildă, lacul Urmia din nord-vestul Iranului – cândva cel mai mare lac sărat din Orientul Mijlociu – a secat aproape complet și, la rândul său, a crescut poluarea cu particule nocive din regiune.

A treia criză născută din urgența apei din Iran este subsidența pe scară largă – scufundarea treptată a suprafeței terenului. Aceasta se datorează extracției de apă subterană, care comprimă sedimentele prin eliminarea volumului de apă din sol, a explicat Jess Payne, doctorandă la Institutul de Geofizică și Tectonică al Universității din Leeds, Marea Britanie.

Într-un studiu din 2025, Payne și colegii săi au folosit date radar de la sateliți pentru a arăta că peste 31.400 de kilometri pătrați din Iran – o suprafață aproximativ cât statul Maryland – se scufundă cu peste 10 milimetri pe an.

Unele zone coboară mult mai rapid; de exemplu, Rafsanjan, un oraș din centrul Iranului, a coborât cu peste 34 de centimetri în fiecare an între 2014 și 2022.

Circa 77% din subsidența din Iran se produce în văi dominate de agricultură și este deosebit de acută în regiunile deșertice, unde precipitațiile nu reumplu acviferele, spune Payne.

„Doar 3% din subsidența pe care o observăm se petrece sub zonele urbane”, notează ea. „Asta îți spune că factorii determinanți sunt probabil legați de agricultură, și probabil că este vorba de extracția apei subterane”.

Dar subsidența provocată de agricultură afectează și zonele urbane. În orașe precum Shiraz, Isfahan și Yazd, scufundarea neuniformă a dus la apariția unor crăpături uriașe în clădiri și șosele. În septembrie 2025, amenințarea a fost atât de gravă, încât oficialii au evacuat 40 de școli din Isfahan, oraș cu o populație de aproximativ 2,2 milioane de locuitori.

Subsidența ar putea crește și riscul de cutremure în Iran, o țară aflată într-o zonă de intensă activitate seismică. Multe falii sunt probabil ascunse sub acvifere, iar extracția apei subterane ar putea reduce încărcătura asupra acestora, spune Payne.

„Nu va provoca un cutremur, dar dacă o falie este aproape de cedare, ar putea contribui ca acesta să se producă mai devreme”, explică ea.

Pe termen lung, subsidența este îngrijorătoare, pentru că sedimentele se pot compacta atât de mult, încât își pierd pentru totdeauna capacitatea de a reține apa.

„O parte din subsidență este ireversibilă”, spune Payne. „Pierzi definitiv rezerve de apă dulce din sol, iar asta e cu adevărat problematic, mai ales pentru regiuni aride precum Iranul”.

Atacuri aeriene asupra infrastructurii critice

Războiul recent a provocat distrugeri pe scară masivă în jurul Golfului Persic și mii de morți. Conflictul a eclipsat preocupările legate de apă, dar va agrava cel mai probabil penuria din țară în lunile și anii următori, avertizează experții.

O amenințare majoră și iminentă la adresa securității apei din Iran este vizarea de către forțele americano-israeliene a infrastructurii energetice, inclusiv depozite de combustibil și rafinării.

Cea mai mare parte a infrastructurii de apă nu poate funcționa fără energie, a explicat printr-un e-mail pentru Live Science Auroop Ganguly, profesor de inginerie civilă și de mediu la Northeastern University din Massachusetts.

„Apa și energia sunt indisolubil legate”, spune Ganguly. „Dacă infrastructura energetică din Iran este vizată, tratarea apei, a apelor uzate și a canalizării ar fi afectată, în timp ce fântânile electrice, stațiile de pompare și rețelele de distribuție a apei ar deveni ineficiente sau ar fi paralizate”.

Iranul a suferit și pagube importante la o uzină de desalinizare de pe insula Qeshm, care, potrivit oficialilor, a întrerupt alimentarea cu apă a 30 de sate. Totuși, Iranul se bazează pe desalinizare pentru mai puțin de 3% din consumul său de apă, ceea ce înseamnă că atacurile asupra uzinelor de desalinizare au un impact mai mic asupra securității apei decât în state din Golf precum Bahrain și Kuweit, care depind de desalinizare pentru 90% din apa lor potabilă, spune Ganguly.

Desalinizarea deservește un număr restrâns de orașe de coastă și insule din Iran, printre care Bandar Abbas și insula Kharg.

„Vizarea uzinelor de desalinizare din regiunile critice de coastă sau insulare ar avea efecte locale severe, dar vizarea unor baraje mai mari sau a surselor de energie ar putea produce efecte mai ample, la nivel național”, spune Ganguly.

Atacurile aeriene au cauzat și alte probleme de mediu. Războiul a dezlănțuit o poluare mortală a aerului din arderea facilităților de petrol și gaze, care va agrava problemele de calitate a aerului deja existente în Iran și va alimenta crize de sănătate atât imediate, cât și pe termen lung, a declarat Frederick Otu-Larbi, lector și cercetător în științele mediului la University of Energy and Natural Resources din Ghana și la Lancaster University din Marea Britanie.

„Timp de mai multe zile sau săptămâni la începutul războiului, puteai literalmente vedea fum negru acoperind cea mai mare parte din Teheran, din Iran și din regiune, provenit din arderea petrolului și a infrastructurii”, spune Otu-Larbi, care a publicat recent o analiză a emisiilor de gaze cu efect de seră generate în primele săptămâni de război. „Vorbim despre emisiile anuale totale ale unei țări întregi pompate în atmosferă în doar 30, 40 de zile. Toată această poluare a aerului din arderea petrolului [și] a infrastructurii va provoca probabil unele probleme imediate, dar și complicații de sănătate pe termen lung pentru populație”.

„Haos” în perspectivă

Războiul va agrava cel mai probabil criza apei din Iran, deviind resursele țării spre reconstrucție în loc de mediu și izolând-o și mai mult de vecini și de alte state care dețin tehnologii mai avansate.

Rezolvarea urgenței apei necesită crearea unor oportunități economice alternative pentru fermieri și creșterea eficienței utilizării apei în toată țara – însă războiul va întări cel mai probabil obiectivul de autosuficiență al regimului și îi va consolida poziția geopolitică, spune Lob.

„Dacă e ceva, acest război a întărit regimul”, afirmă el, adăugând că acest lucru face extrem de improbabil ca Iranul să poată obține la timp tehnologii avansate de gestionare și desalinizare a apei din țări precum SUA și Israel pentru a evita o catastrofă. Aceste tehnologii nu ar compensa deceniile de epuizare a apei, dar ar putea ușura presiunea asupra sistemelor naturale ale Iranului și ar ajuta țara să economisească apă.

Mulți fermieri nu se pot reorienta spre alte sectoare, pentru că sancțiunile economice și izolarea Iranului de comerțul și investițiile internaționale limitează locurile de muncă disponibile. Reconstrucția de după război ar putea costa zeci, dacă nu sute de miliarde de dolari, limitând și mai mult creșterea economică și oportunitățile de angajare – ceea ce ar consolida și mai mult epuizarea apei prin dependența continuă de agricultură, spune Lob.

Iranul vrea să-și mărească capacitatea de desalinizare pentru a atenua penuria de apă, spune Ganguly, și construiește conducte pentru a transporta apa desalinizată spre interior, către orașe precum Isfahan.

Dar uzinele de desalinizare sunt costisitoare de operat și durează până la șase ani să fie construite, a declarat pentru Live Science Naser Alsayed, expert în politici de mediu pentru regiunea Golfului la institutul de cercetare londonez Chatham House. Iranul este o țară muntoasă, ceea ce înseamnă că transportul apei desalinizate spre interior va fi dificil, a adăugat Alsayed.

Cu cât războiul se prelungește mai mult și cu cât Iranul amână mai mult regândirea gestionării apei și a priorităților naționale, cu atât situația apei se va înrăutăți. Naturii îi trebuie, în medie, 20 până la 30 de ani să-și revină după un război, a constatat un studiu din 2025.

Rezervele de apă ar putea fi contaminate cu metale grele, petrol și alți poluanți toxici timp de decenii. Această potențială contaminare, alături de estimările potrivit cărora creșterea populației va spori cererea de apă a Iranului cu 30% până în 2050, sugerează că țara se va confrunta în viitor cu o penurie de apă și mai severă.

„Dacă nu există o schimbare structurală în guvernare, lucrurile nu vor face decât să se înrăutățească”, spune Shokri. „Sistemul de mediu se va prăbuși”.

Protestele provocate de lipsa apei, care s-au acumulat în ultimii ani, indică faptul că societatea iraniană s-ar putea destrăma dacă regimul nu acționează curând pentru a conserva apa, spune Alsayed.

„Dacă oamenii nici măcar nu au acces la resurse esențiale, atunci va fi haos – un haos cumplit”, crede el.

Mai multe revolte legate de accesul de bază la apă și electricitate ar putea duce la represiuni mai violente din partea regimului și la morți care ar putea fi evitate, precum și la emigrare.

„Regimul va găsi greu de ținut sub control acest lucru, asta e sigur”, spune Alsayed.

Soluțiile sunt numeroase și evidente, spune Shokri: „Ce-ar fi să investești masiv în tratarea apelor uzate? Ce-ar fi să-ți modernizezi sistemul de irigații? Ce-ar fi să începi interacțiuni normale cu lumea? Ce-ar fi să-ți stabilizezi moneda? Ce-ar fi să folosești banii pentru a întări infrastructura? Ce-ar fi să-ți repari sistemul de transport al apei?”

Cel puțin, Iranul ar trebui să integreze măsuri de eficientizare a utilizării apei în reconstrucția postbelică, spune Lob.

„Vorbim despre o țară devastată de război, deci situația este destul de sumbră, și se confruntă cu o economie făcută praf”, afirmă el. Cu toate acestea, ar putea exista o oportunitate de a reconstrui mai bine în privința infrastructurii de apă. „Putem spera”.